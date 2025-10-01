Elezioni regionali in Calabria, come e quando si vota

Il voto per eleggere il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale si terrà domenica 5 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 6 ottobre 2025 dalle 7 alle 15. Gli elettori potranno esprimere la loro preferenza su un'unica scheda, dove sarà presente il simbolo di ciascuna lista e a fianco il nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato. Non è previsto il voto disgiunto. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Dopo nemmeno una settimana di tempo dalle elezioni regionali nelle Marche e in Val d’Aosta , tornano ad aprirsi le urne in una delle regioni italiane : questa volta sono gli elettori della Calabria a essere chiamati a rinnovare gli organi della regione. Sono tre i candidati in corsa per la carica di governatore: l’uscente Roberto Occhiuto di Forza Italia, che si è dimesso a luglio , corre sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da 8 liste: FI, FdI, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Forza Azzurri e Occhiuto Presidente, cui si aggiunge la lista Sud chiama Nord -Partito Animalista Italiano. Il ‘campo largo’ schiera invece Pasquale Tridico, europarlamentare M5S ed ex presidente dell’Inps: è sostenuto da diverse forze politiche, che vanno dal Partito democratico al Movimento 5 stelle, da Avs a Italia Viva fino a Demos e Rifondazione comunista. Azione invece è rimasta fuori dalla coalizione. Il terzo candidato è, infine, Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare.

Quando si vota

Le elezioni in Calabria si terranno domenica 5 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 6 ottobre 2025, dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio dei voti, che determineranno l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e quella del Consiglio regionale. Sono in totale 31 i membri del Consiglio che saranno eletti: uno è di diritto il Governatore eletto, mentre dei restanti 30 consiglieri, 24 sono eletti sulla base di liste circoscrizionali e 6 con sistema maggioritario. Il territorio della Regione è diviso in tre circoscrizioni - Nord, Centro e Sud - corrispondenti al territorio di una o più province.

La legge elettorale in Calabria

La legge elettorale per la Calabria prevede che siano eletti, come detto, 31 consiglieri regionali. Uno di questi è di diritto il Presidente, 24 sono eletti con il metodo proporzionale mentre 6 sono eletti con sistema maggioritario. Il sistema proporzionale è dunque corretto dall'assegnazione di un premio di maggioranza: nel caso in cui la lista regionale maggioritaria - o collegata al candidato Presidente risultato eletto - abbia conseguito un totale di seggi pari o superiore a 15, ottiene ulteriori 3 seggi da ripartire proporzionalmente tra le liste che la compongono nell'ambito dei 6 seggi da assegnare con metodo maggioritario. Gli altri 3 seggi vengono distribuiti con lo stesso metodo proporzionale tra le liste minoritarie. Qualora invece la lista regionale maggioritaria abbia ottenuto complessivamente meno di 15 seggi, le vengono attribuiti tutti i 6 seggi.