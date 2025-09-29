Elezioni regionali nelle Marche, si vota fino alle 15. La diretta news

Esplora tutte le offerte Sky
Elezioni regionali nelle Marche, si vota fino alle 15. Ieri affluenza in calo. LIVE

live Politica
©Ansa

Si chiuderanno oggi alle 15 le urne nelle Marche, dove i cittadini sono chiamati al voto per eleggere il nuovo governatore. Sei i candidati in lizza per queste elezioni regionali, ma la vera sfida è tra il presidente uscente Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia e fedelissimo della premier Giorgia Meloni, e lo sfidante Matteo Ricci, europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro che ha raccolto intorno a sé il campo largo del centrosinistra comprendente il Movimento 5 stelle. Ieri si è votato dalle 7 alle 23 e, a fine giornata, l’affluenza era in lieve calo: 37,71%, in flessione rispetto al 42,72% delle precedenti elezioni regionali del 2020.

Tutti i candidati alle elezioni nelle Marche

Oltre ad Acquaroli e Ricci, gli altri contendenti sono Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione, Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Lidia Mangani (Partito comunista italiano) e Francesco Gerardi (Forza del Popolo).

i candidati nelle marche

©Ansa

Chi è Matteo Ricci

Matteo Ricci da giugno 2024 è europarlamentare per il Partito Democratico. Coetaneo di Acquaroli, ha esordito in politica a 24 anni come consigliere comunale nella sua città natale, Pesaro. Nel 2014 diventa sindaco, e resterà tale per dieci anni. Nel 2013 è vicepresidente del Pd, e nel 2014 è vicepresidente Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani. È sostenuto dal centrosinistra, in campo largo: Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione. A questi si aggiungono partiti locali come "Progetto Marche”, “Avanti con Ricci”, “Pace Salute Lavoro” e la civica “Matteo Ricci Presidente”. Nel corso dell’estate ha ricevuto un avviso di garanzia per presunte irregolarità negli affidi a Pesaro nel periodo in cui era sindaco. Si è detto estraneo ai fatti

matteo ricci

©Ansa

Chi è Francesco Acquaroli

Francesco Acquaroli è nato a Macerata nel 1974. È in politica dal 1999, quando ricopriva il ruolo di consigliere comunale a Potenza Picena (vicino ad Ancona). In seguito ne è stato anche sindaco, dal 2014 al 2018. Dal 2018 entra alla Camera con Fratelli d’Italia, dove resta fino al 2020 quando viene eletto presidente della Regione Marche. È sostenuto dai partiti di destra a cui si aggiungono Base popolare dell’ex presidente regionale Gian Mario Spacca, Unione di Centro e le liste civiche “Civici Marche” e “Marchigiani con Acquaroli”.

acquaroli

©Ansa

Sfida tra Acquaroli e Ricci

I candidati in lizza per le Marche sono sei, ma di fatto la sfida è a tra il governatore uscente del centrodestra Matteo Acquaroli (in foto a dx) e l'esponente del campo largo del centrosinistra Matteo Ricci (in foto a sx). In foto: Ricci e Acquaroli durante il voto, a Pesaro e Potenza Picena, 28 settembre 2025.

ricci e acquaroli

©Ansa

Gli equilibri nazionali in gioco nel voto delle Marche

La sfida elettorale nelle Marche sarà anche la cartina di tornasole delle potenzialità del campo progressista (quasi tutto) unito, così come dello stato di salute della coalizione di governo: perfino il Financial Times ne ha parlato, definendole "Swing Marche" (sulla scia degli “Swing States” americani, quelli decisivi per il voto perché non legati storicamente a nessun partito specifico). Sia che si vada verso la riconferma dell'amministrazione di centrodestra che verso la riconquista da parte del centrosinistra, l’esito del voto investirà insomma anche gli equilibri nazionali.

L’affluenza

L'affluenza al voto alle 23 di domenica per le elezioni regionali nelle Marche è stata del 37,71%: in calo di 5 punti percentuali rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (42,72%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (40,07%), segue la provincia di Fermo (38,37%), poi Ancona (37,72%), Ascoli Piceno (36,26%) e infine Macerata (35,82%). Sono 499.917 gli elettori marchigiani che si sono recati alle urne. Il dato finale sull'affluenza verrà reso noto oggi alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto.

Si vota fino alle 15

Urne di nuovo aperte nelle Marche, dove c’è tempo fino alle 15 per votare nelle elezioni regionali. Ieri, domenica 28 settembre, si è votato dalle 7 alle 23.

