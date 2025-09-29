Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Elezioni Italia
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Chi è Francesco Acquaroli, rieletto presidente della Regione Marche

Politica
©Ansa

Nato nel 1974 a Macerata ed ex deputato di Fratelli d'Italia, è stato confermato alla guida di Palazzo Raffaello: cinque anni fa aveva ottenuto il ribaltone in un territorio considerata tradizionalmente vicino al centrosinistra. È stato sindaco di Potenza Picena e si era candidato alla presidenza anche nel 2015

Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente della regione Marche. Il candidato del centrodestra - sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Base popolare dell’ex presidente regionale Gian Mario Spacca, Unione di Centro e le liste civiche "Civici Marche" e "Marchigiani con Acquaroli" - ha sconfitto gli altri cinque candidati: Matteo Ricci (per il centrosinistra), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione), Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Lidia Mangani (Partito comunista italiano) e Francesco Gerardi (Forza del Popolo) (LO SPECIALE ELEZIONI).

Chi è Acquaroli

Nato a Macerata nel 1974, Acquaroli è laureato in Economia e amministrazione dell’impresa. Nel 2010 è eletto consigliere regionale nella lista del Popolo della libertà, partito che abbandona per aderire alla nascita di Fratelli d'Italia. Nel 2014 si candida a sindaco di Potenza Picena e, dopo la vittoria, lascia il seggio a Palazzo Leopardi per dedicarsi al Comune. L'anno successivo si candida alle regionali, sostenuto anche dalla Lega, ma arriva terzo e preferisce conservare la carica di sindaco di Potenza Picena. Nel 2018, un anno prima del termine del mandato, si candida alle elezioni politiche e viene eletto deputato con FdI. Nel 2019 si candida alle elezioni europee, ma non viene eletto. Nel 2020 corre di nuovo per la carica di presidente di Regione e, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, batte Maurizio Mangialardi, ex sindaco di Senigallia del Pd: un risultato schiacciante (49,13% contro il 37,28% del rivale) che permette al centrodestra di strappare al centrosinistra, dopo circa 25 anni, la guida di una Regione storicamente "rossa". Poi, il 29 settembre 2025, la riconferma alla guida di Palazzo Raffaello.

Leggi anche

Elezioni regionali Marche, affluenza in calo al 50%: i dati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

Governatori
1/21
Politica

Da Acquaroli a de Pascale, tutti i governatori delle Regioni. FOTO

Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 14 del centrodestra (più uno a guida autonomista). Ecco chi è ai vertici a livello regionale in Italia

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Chi governa nelle Regioni, la mappa: centrodestra avanti 14 a 6

Politica

Nel settembre 2025 il centrodestra si è riconfermato alla guida delle Marche. Il centrosinistra,...

Operazioni di voto per l'elezione del presidente della Regione a Carbonia, 25 Febbraio 2024. ANSA / FABIO MURRU (seggio, generica, simbolica, elezioni, voto, sardegna, urne, scheda, uomo, maschio, mano)

Risultati elezioni regionali Marche, Acquaroli rieletto. LIVE

live Politica

L'esponente di Fratelli d'Italia si rinconferma alla guida della Regione per un secondo mandato....

Da Acquaroli a de Pascale, tutti i governatori delle Regioni. FOTO

Politica

Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 14 del centrodestra (più uno a guida autonomista)....

21 foto
Governatori

Elezioni regionali Valle d’Aosta, Uv e alleati al 53%. Cdx al 30%

Politica

Nella regione più piccola d’Italia domenica si è votato per rinnovare il Consiglio regionale e 65...

Le operazioni di spoglio dei voti per le elezioni regionali in Valle D Aosta, 29 settembre 2025. ANSA/ BENOIT GIROD

Chi è Francesco Acquaroli, rieletto presidente della Regione Marche

Politica

Nato nel 1974 a Macerata ed ex deputato di Fratelli d'Italia, è stato confermato alla guida...

Una foto distribuita dall'ufficio stampa della Regione Marche mostra il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli durante l'incontro con incontro con le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil. Ancona, 24 settembre 2025. HANDOUT REGIONE MARCHE ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA DI REGIONE MARCHE - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++

Politica: I più letti