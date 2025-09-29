Esplora tutte le offerte Sky
Elezioni regionali Marche, affluenza in calo al 50%: i dati

La partecipazione al voto si attesta su una percentuale inferiore di circa nove punti rispetto a quella delle ultime elezioni regionali del 2020 (59,75%). Quella di Macerata è la circoscrizione con l'affluenza più bassa,  al 47,02% contro il 56,6% delle scorse elezioni

Si attesta al 50% l'affluenza alle elezioni regionali nelle Marche, (LO SPOGLIO IN DIRETTA): una percentuale inferiore di circa nove punti rispetto a quella delle ultime elezioni regionali del 2020 (59,75%). 

A Macerata l'affluenza più bassa

Quella di Macerata è la circoscrizione con l'affluenza più bassa, al 47,02% contro il 56,6% delle scorse elezioni. Affluenza sotto il 50% anche nella circoscrizione di Ascoli Piceno dove la percentuale di votanti si attesta al 49,01%, contro il 57,7% delle scorse regionali. Nella circoscrizione di Fermo l'affluenza arriva al 51,22% contro il 61,2% del 2020. Affluenza leggermente sopra il 50% anche  ad Ancona (50,45% contro il 60,5% del 2020). Registra l'affluenza più alta la circoscrizione di Pesaro Urbino, al 52,35%, ma comunque sotto di 10 punti rispetto al dato del 2020 (62,30%).

Risultati Marche, instant poll: lieve vantaggio di Acquaroli. LIVE

