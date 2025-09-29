"I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro". Con queste parole Matteo Ricci, candidato alla presidenza delle Marche per il centrosinistra ha riconosciuto la vittoria del governatore uscente Acquaroli (SPECIALE ELEZIONI REGIONALI). "Ho appena chiamato Acquaroli per congratularmi e fargli l'in bocca la lupo" ha detto Ricci in conferenza stampa sul voto. "Bisogna sperare che i prossimi cinque anni di questa regione siano migliori degli ultimi cinque". "Spero che il presidente Acquaroli possa fare meglio e portare le Marche fuori dalla palude economica e della sanità. I cittadini hanno sempre ragione, per fortuna c'è la democrazia, penso che ora l'opposizione si debba organizzare al meglio, non sciogliere la alleanza del cambiamento perché si dovrà mettere al servizio del Paese", ha detto ancora Per poi concludere: "Abbiamo fatto una battaglia controvento, ma non ce l'abbiamo fatta,. Nessun rammarico, solo gratitudine per chi mi ha accompagnato in questo viaggio".