Il voto nelle Marche dà stabilità al governo e forza a Giorgia Meloni. E a cascata consente di sbrogliare la partita delle candidature in Veneto, Campania e Puglia. Il campo largo riparte da Ancona sconfitto, ma intero, salvo Carlo Calenda, come sarà nelle prossime tornate elettorali fino a fine novembre. Il PD resta il baricentro del campo che non è ancora alleanza – Conte dixit