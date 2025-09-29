Elezioni regionali Marche, Acquaroli: “Avanti con riforme e rilancio”

"A chi dedico questa vittoria? A chi ha creduto prima di tutti in me, il presidente Meloni". "Io sono orgoglioso di essere amico dei Giorgia Meloni Meloni, il lavoro che abbiamo fatto con il governo qua nelle Marche è stato importante, ma è stato importante anche il lavoro sul territorio: il gioco di squadra vince sempre" ha detto il governatore, parlando dal suo comitato elettorale con al suo fianco Arianna Meloni, responsabile tesseramento di Fdi e il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami

"Ringrazio la nostra classe dirigente, del centrodestra marchigiano, che è stata unita e coesa nella sfida di una terra, In questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare in maniera approfondita, cercando una discontinuità. È stato un lavoro importante", ha detto Francesco Acquaroli, dopo la riconferma alla presidenza delle Marche (SPECIALE ELEZIONI REGIONALI). "Sono determinato a fare delle Marche una delle regioni piu' sviluppate d'Europa: l'essere finiti in transizione ci ha colpito molto. Abbiamo una grande tradizione manifatturiera, che dev'essere un settore all'altezza delle sfide. E poi la sanità: abbiamo avviato una riforma per riscostruire la sanità sul territorio. Siamo contenti e fiduciosi che il lavoro possa continuare in maniera significativa", ha proseguito Acquaroli nel corso della conferenza stampa presso la sede elettorale di Ancona.

"A chi dedico questa vittoria? A chi ha creduto prima di tutti in me, il presidente Meloni". "Io sono orgoglioso di essere amico dei Giorgia Meloni Meloni, il lavoro che abbiamo fatto con il governo qua nelle Marche è stato importante, ma è stato importante anche il lavoro sul territorio: il gioco di squadra vince sempre. Il fatto che il governo abbia dato risposte che non erano mai state date non è una colpa addebitabile a noi, evidentemente prima quelle risposte non erano mai state date", ha detto Francesco Acquaroli, parlando dal suo comitato elettorale con al suo fianco Arianna Meloni, responsabile tesseramento di Fdi e il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami.

"Anno complicato, ringrazio i miei cari"

Dopo "un anno complicato" un ringraziamento "lo voglio fare ai miei cari e ai tanti marchigiani che in questi mesi ci sono stati al fianco. Con il sorriso, con l'aiuto e anche con la pacca sulla spalla per incoraggiarci ad andare avanti", ha aggiunto.

"Siamo determinati a far sì che la nostra regione torni, come merita, tra le più sviluppate d'Italia e d'Europa" perché "abbiamo una grande tradizione manifatturiera e vogliamo dare le risposte necessarie affinché questa tradizione possa continuare, restare competitiva e all'altezza delle sfide future", ha proseguito Acquaroli. "Abbiamo una popolazione che invecchia e molte aree interne. Abbiamo avviato una riforma che sta ricostruendo la sanità sul territorio, uno strumento essenziale, e anche qui daremo ulteriori risposte rispetto a quelle che abbiamo già fornito nei primi cinque anni".