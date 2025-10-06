I cittadini calabresi sono stati chiamati alle urne, il 5 e il 6 ottobre, per scegliere il governatore: Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra e presidente uscente, si avvia verso la vittoria. L’affluenza definitiva ai seggi è stata del 43,14%: alla scorsa tornata elettorale, nel 2021, era andato a votare il 44,36% degli aventi diritto. La provincia di Catanzaro ha fatto registrare il maggior numero di votanti, ultima Vibo Valentia