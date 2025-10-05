Elezioni regionali Calabria, oggi urne aperte dalle 7 alle 23

Gli aventi diritto possono recarsi a votare oggi, domenica 5 (dalle 7 alle 23), e domani, lunedì 6 ottobre (dalle 7 alle 15). Tre i candidati: il governatore uscente Roberto Occhiuto (per il centrodestra), Pasquale Tridico (per il campo largo di centrosinistra) e Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare ascolta articolo

Oggi e domani in Calabria si vota per le elezioni regionali. Nella giornata odierna, domenica 5 ottobre, i seggi sono aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì 6 si può votare dalle 7 alle 15. Attesi alle urne 1,9 milioni di calabresi. Sul voto pesa il rischio dell'astensionismo. Nel 2021, andò alle urne soltanto il 44% degli aventi diritto e in molti temono che questa percentuale possa ulteriormente abbassarsi. I candidati sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto (per il centrodestra), Pasquale Tridico (per il campo largo di centrosinistra) e Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare.

Come si vota Gli elettori potranno votare su un'unica scheda, dove sarà presente il simbolo di ciascuna lista e a fianco il nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato. Il simbolo delle liste è inserito in un apposito rettangolo, affiancato da due righe per l'eventuale espressione di una o due preferenze. Alla destra sono riportati nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale. L'elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o solo per una lista. Se però viene espresso solamente il voto a favore di una lista, il voto si trasferisce al candidato Presidente collegato. Non è previsto il voto disgiunto. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, nel rispetto della doppia rappresentanza di genere. Vedi anche Ponte sullo Stretto e occupazione: cosa conta per chi vota in Calabria

Il sistema elettorale in Calabria Lo spoglio dei voti determinerà l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e quella del Consiglio regionale. Sono in totale 31 i membri del Consiglio che saranno eletti: uno è di diritto il Governatore eletto, mentre dei restanti 30 consiglieri, 24 sono eletti sulla base di liste circoscrizionali e 6 con sistema maggioritario. Il territorio della Regione è diviso in tre circoscrizioni - Nord, Centro e Sud - corrispondenti al territorio di una o più province. Il sistema proporzionale è dunque corretto dall'assegnazione di un premio di maggioranza: nel caso in cui la lista regionale maggioritaria - o collegata al candidato Presidente risultato eletto - abbia conseguito un totale di seggi pari o superiore a 15, ottiene ulteriori 3 seggi da ripartire proporzionalmente tra le liste che la compongono nell'ambito dei 6 seggi da assegnare con metodo maggioritario. Gli altri 3 seggi vengono distribuiti con lo stesso metodo proporzionale tra le liste minoritarie. Qualora invece la lista regionale maggioritaria abbia ottenuto complessivamente meno di 15 seggi, le vengono attribuiti tutti i 6 seggi. Una volta attribuito il premio di maggioranza, avviene un ultimo passaggio. L’Ufficio elettorale infatti svolge un’ulteriore verifica per assicurare che la coalizione vincente abbia ottenuto almeno 16 seggi - pari al 55% dei seggi del Consiglio - se la coalizione ha ottenuto una percentuale di voti inferiore al 40%; oppure che abbia ottenuto almeno 18 seggi - pari il 60% dei seggi del Consiglio - se la coalizione ha ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 40%. Nel caso sia necessario attribuire seggi aggiuntivi per raggiungere questi numeri, questi sono sottratti alle liste non collegate con il Presidente eletto. Vedi anche Elezioni regionali Calabria, il confronto Occhiuto-Tridico su Sky TG24