Elezioni Calabria, alle 10 il confronto Occhiuto-Tridico su Sky TG24

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Elezioni Italia
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Elezioni regionali Calabria, alle 10 il confronto tra Occhiuto e Tridico su Sky TG24

Politica
Sky TG24

Il candidato del centrodestra e governatore dimissionario Roberto Occhiuto e il contendente del M5s, supportato dal ‘campo largo’ di centrosinistra, Pasquale Tridico presentano i loro programmi e le loro priorità in vista del voto di domenica 5 e lunedì 6 ottobre. La diretta sul canale 501 e in streaming sul nostro sito

ascolta articolo

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre in Calabria si vota per le elezioni regionali. A pochi giorni dalla tornata elettorale, Sky TG24 ospita il confronto tra i due principali candidati alla carica di governatore: a partire dalle 10, in diretta dagli studi di Roma Montecitorio, sul canale 501 e in streaming sul nostro sito andrà in onda il faccia a faccia tra Roberto Occhiuto, presidente uscente ed esponente di Forza Italia sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps e sostenuto dalle principali forze di coalizione del centrosinistra. Si tratta di un nuovo appuntamento del format Il Confronto su Sky TG24, che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, e che ha già visto protagonisti la scorsa settimana i due principali candidati nelle Marche, Francesco Acquaroli (poi rieletto governatore) e Matteo Ricci (CHI VOTARE ALLE ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA? IL TEST TROVAPRESIDENTE).

Come si svolge Il Confronto

Il format de Il Confronto prevede lo stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, la domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori. A condurre è Giovanna Pancheri, presentatrice di Start, l’approfondimento politico di Sky TG24. Al termine del confronto, ospiti e commentatori arricchiranno l’analisi sui temi emersi nel dibattito. 

Chi sono i candidati

I due principali candidati alla carica di governatore della Calabria sono Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico. Il primo è il presidente uscente della Regione, che aveva vinto le elezioni regionali del 2021 con il 54,46% dei voti e si è ricandidato dopo aver rassegnato le dimissioni in seguito a un avviso di garanzia dichiarando di voler lasciare ai calabresi la decisione sul futuro della Regione. È un esponente di Forza Italia, ed è supportato dall’intera coalizione di centrodestra. Pasquale Tridico invece è stato in passato presidente dell’Inps, ed è il candidato del Movimento 5 stelle supportato dal ‘campo largo’ di centrosinistra: tra le forze progressiste che sostengono la sua candidatura ci sono il Partito democratico e Avs.

Leggi anche

Elezioni regionali in Calabria, come e quando si vota

Come si vota in Calabria

Le elezioni in Calabria si terranno domenica 5 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 6 ottobre 2025, dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio dei voti, che determineranno l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e quella del Consiglio regionale. Sono in totale 31 i membri del Consiglio che saranno eletti: uno è di diritto il Governatore eletto. Gli elettori potranno votare su un'unica scheda, dove sarà presente il simbolo di ciascuna lista e a fianco il nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato. Il simbolo delle liste è inserito in un apposito rettangolo, affiancato da due righe per l'eventuale espressione di una o due preferenze. Non è previsto il voto disgiunto. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, nel rispetto della doppia rappresentanza di genere.

Leggi anche

Elezioni regionali in Calabria, chi sono i candidati alla presidenza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

Governatori
1/21
Politica

Da Acquaroli a de Pascale, tutti i governatori delle Regioni. FOTO

Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 14 del centrodestra (più uno a guida autonomista). Ecco chi è ai vertici a livello regionale in Italia

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Elezioni Calabria, alle 10 il confronto Occhiuto-Tridico su Sky TG24

Politica

Il candidato del centrodestra e governatore dimissionario Roberto Occhiuto e il contendente del...

Compleanno Antonio Di Pietro, l'ex pm di Mani Pulite compie 75 anni

Politica

A 75 anni, l’exmagistrato rimane una figura controversa ma centrale nella storia italiana degli...

Elezioni regionali in Calabria, chi sono i candidati alla presidenza

Politica

Dopo Marche e Valle d'Aosta, la Calabria è la terza Regione al voto in questa tornata autunnale....

4 ottobre festa nazionale per San Francesco, ok definitivo del Senato

Politica

La Camera lo aveva già approvato in prima lettura il 23 settembre. La legge, presentata da Noi...

Obesità riconosciuta come malattia, il ddl è legge: si del Senato

Politica

Il testo, di iniziativa parlamentare, prevede un programma nazionale per la prevenzione e la cura...

Politica: I più letti