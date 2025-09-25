Regionali Marche, alle 10:30 su Sky TG24 il confronto Acquaroli-Ricci

Esplora tutte le offerte Sky
Regionali Marche, alle 10:30 in diretta su Sky TG24 il confronto Acquaroli-Ricci

Politica

Dagli studi di Roma Montecitorio, il faccia a faccia tra il candidato del centrodestra e Presidente uscente della regione, Francesco Acquaroli, e quello del centrosinistra Matteo Ricci. La conduzione è affidata a Giovanna Pancheri

ascolta articolo

L’Italia si prepara ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni. A questa sfida elettorale Sky TG24 risponde preparando una copertura editoriale speciale. Il primo appuntamento è per oggi, 25 settembre, alle 10.30, e riguarda le Marche: in diretta dagli studi di Roma Montecitorio va in scena il faccia a faccia tra il candidato del centrodestra e Presidente uscente della regione, Francesco Acquaroli, e quello del centrosinistra, Matteo Ricci. 

Il format de Il Confronto

Il format de Il Confronto, che ha contribuito a rendere negli anni Sky TG24 un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prevede lo stesso tema di domanda per tutti i partecipanti e medesimo tempo di risposta, la domanda incrociata tra i candidati e l’appello finale agli elettori. La conduzione è affidata a Giovanna Pancheri, volto storico del canale e conduttrice ogni mattina di Start, il format di approfondimento politico di Sky TG24, da anni uno dei punti di riferimento della giornata politica in tv.  Al termine, ospiti e commentatori per analizzare i punti di vista dei candidati e i temi affrontati nel programma.

Il racconto di Sky TG24

Per le elezioni regionali delle prossime settimane, Sky TG24 arricchirà il proprio racconto con gli Instant Poll realizzati in esclusiva da Youtrend per conoscere, alla chiusura delle urne, come avranno votato gli elettori e quali saranno i prossimi Presidenti di Regione. Infine, il Trovapresidente, una Voting Advice Application che su skytg24.it consentirà a ognuno di scoprire il proprio posizionamento politico e visualizzare i candidati alla presidenza più vicini e quelli più lontani. Ogni elezione regionale sarà poi accompagnata da approfondimenti e reportage dei corrispondenti ed inviati del canale.

Approfondimento

Marche, la regione mediana che pesa i leader
