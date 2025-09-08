Elezioni regionali 2025, tutti i candidati nelle 7 Regioni al voto

Sono 7 le Regioni in cui si vota questo autunno per le elezioni regionali. Nelle prossime settimane (e mesi) si torna alle urne in Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Si parte con la Valle d’Aosta il 28 settembre e le Marche (28 e 29 settembre). Poi tocca alla Calabria (5 e 6 ottobre) e alla Toscana (12 e 13 ottobre). In Campania, Veneto e Puglia la data del voto è ancora da definire. Il Consiglio di Stato ha stabilito che tutte queste tornate elettorali dovranno svolgersi entro il 23 novembre. In alcune Regioni i candidati sono già stati definiti, mentre in altre sono ancora in corso le trattative politiche. Ecco tutti i nomi.

