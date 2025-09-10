Occhiuto: "Fino a 100mila euro per vivere in borghi calabresi"

Fino a centomila euro per vivere in aree spopolate della Calabria. Sulla falsariga di quanto avvenuto in Trentino, il presidente della Regione Calabria dimissionario e candidato alle prossime Regionali Roberto Occhiuto propone il progetto "Casa Calabria 100": "Daremo fino a 100mila euro per acquistare e ristrutturare delle abitazioni nelle aree interne della Calabria, quelle che si stanno spopolando. Quando ho letto di questa iniziativa del Trentino era maggio, non potevamo farlo perché non avevamo le risorse. Oggi invece le abbiamo perché qualche giorno fa è stato depositato il nuovo regolamento per la revisione di medio periodo delle risorse dell'Unione europea, e si è deciso che si possono spendere o per il ReArm, e a noi questo non interessa, o per l'idrico, e infatti spenderemo molte risorse per l'idrico in Calabria, oppure per il social housing, cioè per il diritto all'abitazione".