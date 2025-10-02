Ponte sullo Stretto e occupazione: cosa conta per chi vota in Calabria
La regione è ultima in Italia per salari, i suoi neo-laureati fuggono a lavorare altrove, la sanità commissariata si trova senza personale e sullo sfondo resta l’opera da 14 miliardi di euro per collegarla alla Sicilia. A pochi giorni dalle elezioni – previste per il prossimo 5 e 6 ottobre – i candidati di centrodestra, Roberto Occhiuto, e centrosinistra, Pasquale Tridico si confrontano ai microfoni di Sky TG24
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider