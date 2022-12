“L’Italia cresce” dice il presidente del Consiglio Meloni che insiste sulla revisione del bonus 18enne ed esclude la rimozione delle commissioni sui POS. "A me pare che Bankitalia non abbia mosso particolari critiche sulle principali misure di questa manovra. Puramente c'è stata una polemica, o diciamo un approccio critico, sulle nostre misure sul tema del contante e l'obbligo del pos. Sul tetto al contante la posizione dell'Ue è la stessa nostra". Così la premier in diretta Facebook. Intanto la Cgil fa partire una serie di iniziative di protesta nelle piazze. E sulla manovra interviene anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Il mio auspicio è che ci sia un confronto" in Aula "che sia un confronto profondo, anche duro se necessario, ma che entro il 29 massimo il 30 si voti".

