Alla Camera Giorgia Meloni ha parlato del prossimo Consiglio europeo: "Ci sia più Italia in Ue e non viceversa", ha sottolineato. Sull'Ucraina: "Non abbiamo cambiato idea e continuamo a sostenere Kiev, anche con le armi". E ha rimarcato l'importanza di costruire "un percorso di sicurezza energetica". Replica alle 12.10

Dal sostegno all'Ucraina all'energia, fino alle sanzioni alla Russia e al tema delle migrazioni: questi i temi affrontati da Giorgia Meloni nel corso della suo discorso alla Camera - prima annunciato, poi rinviato di alcuni minuti - che anticipa gli argomenti del prossimo Consiglio europeo. Sarà il primo a cui parteciperà da leader di governo. Alle 12.10 la replica.

"Scusate il ritardo" "Mi scuso con Giachetti e con l'Aula per il ritardo, per un motivo di traffico che non avevo previsto. Non ho detto che è colpa di Gualtieri ma del traffico", ha detto la presidente del Consiglio aprendo le sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, in ritardo di 20 minuti rispetto all'orario previsto. Roberto Giachetti a inizio seduta aveva stigmatizzato il ritardo delal leader del governo che ha costretto a rinviare la seduta di 20 minuti.



"Più Italia in Europa e non viceversa" Uno dei temi di cui ha parlato Meloni è il ruolo dell'Italia in Europa. "Noi abbiamo sempre dibattuto, a volte con decisione, veemenza, attorno all'ipotesi che in Italia dovesse esserci più o meno Europa. Quasi mai ci siamo chiesti se in Europa dovesse esserci più o meno Italia. Il nostro obiettivo, piuttosto che più Europa in Italia, è più Italia in Europa, come si conviene a una grande nazione fondatrice", ha detto.



"Su Ucraina non abbiamo cambiato idea" Poi un passaggio sull'Ucraina. "L'Italia, Stato fondatore sia dell'Alleanza Atlantica sia dell'Europa, farà la sua parte: l'Europa deve essere unita contro l'aggressione russa, non abbiamo cambiato idea, le nostre convinzioni non cambiano se siamo al governo o all'opposizione", ha detto Meloni. E ancora: "Lo spazio di manovra per il cessate il fuoco appare oggi assai limitato ma l'Italia appoggerà in ogni caso gli sforzi in proposto. L'Unione europea deve assumere su questo fronte un ruolo più incisivo a beneficio dell'intero continente".

"Per Kiev anche aiuti militari" Riguardo alle armi a Kiev, ha aggiunto: per "perseguire l'obiettivo di assistere il popolo ucraino" è necessario "anche l'aiuto militare. Perchè, lo ripeto, al di là della facile propaganda, le condizioni possibili per far cessare le ostilità sono 2: che uno si arrenda (ma se fosse l'Ucraina non sarebbe pace, ma invasione), oppure che tra le forze in campo ci sia un sostanziale equilibrio, uno stallo", che costringerebbe "chi ha mosso l'invasione a desistere e venire a più miti consigli". E su Putin: "Non dobbiamo consentore che usi la carenza di cibo come arma contro l'Ue, come già sta facendo con gas e petrolio".

Energia Tra i temi, anche la crisi energetica. “Il Consiglio europeo torna a occuparsi dell'impatto dei prezzi dell'energia. L'obiettivo è un percorso di sicurezza energetica" su cui "da mesi l'Italia è in prima fila per un tetto dinamico dei prezzi. Per ora la risposta della Commissione europea è insoddisfacente e inattuabile. È fondamentale porre un argine alla speculazione: la posta in gioco sull'energia è molto alta perché definisce la capacità dell'Europa di difendere le sue famiglie e le sue imprese" evitando di avere "un'Ue a due velocità", ha detto Meloni.

“Preoccupa piano Usa contro inflazione” Sull'inflazione, poi, ha dichiarato: "L'Inflation Reduction Act", il piano degli Stati Uniti contro l'inflazione, "desta preoccupazione. Non possiamo nascondere i potenziali effetti distorsivi e discriminatori verso le imprese europee che potrebbe generare".