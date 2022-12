10/10 ©IPA/Fotogramma

Sono in tutto 18 le province per le quali il recupero tra il 2019 e il 2021 in termini di reddito pro capite non si è compiuto. Se Prato e Rimini sono al di sotto del dato 2019 rispettivamente del 5,9% e del 4,7%, per altre province la riduzione riscontrata si accompagna anche a una contrazione della popolazione come nel caso di Venezia, Fermo, Aosta, l’Aquila, Teramo e Pescara

