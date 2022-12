Qatargate, Metsola: “Democrazia Ue sotto attacco”

La presidente del Parlamento europeo si dice “infuriata”, mentre le ombre si allungano anche sulla Commissione: sotto la lente il vicepresidente Margaritis Schinas e il suo viaggio nei Paesi del Golfo tra il 18 e il 21 novembre. Sequestrati 750mila euro a Eva Kaili, altri 17mila trovati in casa dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri. Domani è prevista la prima udienza per le quattro persone arrestate: Kaili, Panzeri, Francesco Giorgi e Niccolò Figà-Talamanca. Nuove perquisizioni e sigilli all’ufficio di Giorgi ascolta articolo Condividi

Lo scandalo delle presunte tangenti del Qatar a eurodeputati e funzionari del Parlamento europeo continua ad allargarsi. Le ombre si allungano anche sulla Commissione europea, mentre la presidente del Pe Roberta Metsola si è detta “infuriata” e ha dichiarato che “la democrazia Ue è sotto attacco”. Nelle scorse ore sono stati sequestrati 750mila euro all'ex vicepresidente dell’Eurocamera Eva Kaili, mentre altri 17mila sono stati trovati in casa dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri. Domani, mercoledì 14 dicembre, è prevista la prima udienza per le quattro persone arrestate: Kaili, Panzeri, Francesco Giorgi e Niccolò Figà-Talamanca. Intanto, ieri sono stati posti i sigilli nell’ufficio di Giorgi nella sede dell'Eurocamera a Strasburgo.

Metsola: “La democrazia europea è sotto attacco” “Sono infuriata e dispiaciuta. La democrazia europea è sotto attacco”, ha detto Metsola aprendo la Plenaria a Strasburgo. Una dichiarazione che lascerebbe intendere che questa inchiesta potrebbe fare da apripista a una profonda riforma nella trasparenza degli atti e nei rapporti con le lobby degli eurodeputati. Intanto, salvo colpi di scena, martedì 20 Eva Kaili dovrebbe perdere ufficialmente la carica di vicepresidente: la conferenza dei presidenti a Strasburgo attiverà l'articolo 21, che scatta per la decadenza dalla carica. L'ordine dei lavori della Plenaria è stato aggiornato: sul Qatargate ci sarà una risoluzione, che sarà votata giovedì. Il dibattito è previsto invece martedì. "Non metteremo la polvere sotto il tappeto. Avvieremo un'indagine interna", ha sottolineato Metsola, promettendo "una scossa" per l'Eurocamera. "Avvieremo un processo di riforma per verificare chi ha accesso alle nostre sedi, come vengono finanziate le Ong, quali legami hanno con Paesi terzi, chiederemo maggiore trasparenza", ha spiegato. "La corruzione non è di destra o di sinistra, non utilizzate questa minaccia in questo modo gretto", ha aggiunto Metsola.

Ombre sulla Commissione europea E l'ombra dello scandalo, per ora solo da un punto di vista politico, si è allungata fino alla Commissione. Nel mirino è finito il vicepresidente Margaritis Schinas e il suo viaggio nei Paesi del Golfo tra il 18 e il 21 novembre. Durante la visita Schinas ha sottolineato i progressi sulle riforme fatti da Doha e, in un ristorante di Abu Dhabi, ha incontrato proprio la vice presidente Eva Kaili. Una parte degli eurodeputati ha chiesto chiarimenti e il nome di Schinas è stato fatto anche in Aula a Strasburgo. "La missione era ufficiale, in occasione dei Mondiali. I contatti con i funzionari del Qatar sono stati pubblicati e twittati e le affermazioni di Schinas rispecchiano esattamente le relazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro", hanno fatto sapere fonti dell'entourage del commissario greco. Hanno anche precisato che l'incontro con Kaili è stato "improvvisato e non pianificato". I vertici della Commissione, per tutto il weekend, hanno provato a vederci chiaro. "Stiamo controllando ogni dettaglio sul registro della trasparenza, abbiamo regole molto chiare per tutti i commissari", ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen parlando del Qatargate come di una "questione molto grave e estremamente preoccupante". Intanto, la leader di Più Europa Emma Bonino si è dimessa dal board della Ong Fight Impunity, fondata da Panzeri.

Le nuove perquisizioni E mentre era in corso la Plenaria a Strasburgo, sono arrivate novità dalla Procura belga. Nel pomeriggio di lunedì nuove perquisizioni sono state effettuate nell'Eurocamera a Bruxelles, al quindicesimo piano dell'edificio. Martedì sera, poi, all'ufficio di Francesco Giorgi nella sede dell'Eurocamera a Strasburgo sono stati messi i sigilli. Giorgi è assistente parlamentare dell'eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, che ha precisato che nessun sigillo è stato apposto alla sua stanza. Intanto, domani per le quattro persone agli arresti - Eva Kaili, Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e Niccolò Figà-Talamanca - ci sarà invece la prima udienza. E dalle indagini emergono altri particolari: a casa di Eva Kaili la polizia ha trovato 150mila euro, altri 600mila sono stati trovati nella valigia che portava suo padre mentre abbandonava in tutta fretta un albergo del quartiere europeo di Bruxelles. In tutto fanno circa 750mila euro, in tagli da venti e cinquanta euro. Vista la gravità delle accuse, l'autorità anti-riciclaggio greca ha congelato gli averi della vicepresidente.