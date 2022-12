Scandalo presunta corruzione Parlamento Ue-Qatar, cosa sappiamo finora

8/22 ©Ansa

I NOMI - Oltre a Panzeri e Visentini (in foto), tra gli italiani coinvolti nel giro di corruzione ci sarebbero anche Niccolò Figà-Talamanca, ai vertici della ong No Peace Without Justice, e Francesco Giorgi, compagno di Kaili e assistente dell’europarlamentare Pd Andrea Cozzolino (che non risulta indagato). Secondo quanto si apprende, Giorgi non si occupava di Qatar ma dei rapporti dell'Ue con i Paesi del Maghreb: Marocco, Tunisia, Algeria. Cozzolino è infatti presidente della delegazione Ue per le relazioni con i Paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo