Corruzione, fermata l'europarlamentare greca Eva Kaili: chi è

Eva Kaili ha 44 anni: è nata il 26 ottobre 1978 a Salonicco, in Grecia. Come racconta il Corriere della Sera, prima di dedicarsi alla politica ha lavorato come giornalista televisiva per l’emittente greca Mega Channel. È stata eletta al Parlamento greco nel 2007. Il giornale racconta che è stata “consulente per gli affari pubblici e presidente del Centro per l’uguaglianza di genere del ministero dell’Interno greco per alcuni anni”. Nel 2014 è stata eletta a Strasburgo e poi è stata riconfermata nel 2019. Secondo il Corriere, “è sempre stata molto attiva nell’intergruppo degli under 40. Le sue deleghe vanno dalla responsabilità sociale d’impresa all’informatica e telecomunicazioni. Inoltre sostituisce la presidente Roberta Metsola, quando necessario, per i contatti con le associazioni imprenditoriali europee, con gli organismi multilaterali (non di sicurezza), inclusi Onu e Wto, e per il Medio Oriente”. Il suo compagno è Francesco Giorgi, milanese, assistente parlamentare di Antonio Panzeri nella scorsa legislatura e anche lui coinvolto nell’inchiesta.

L’intervento in Aula del 21 novembre

Uno degli ultimi interventi in Aula di Kaili è quello dello scorso 21 novembre. A Strasburgo è andato in scena un dibattito sulla situazione dei diritti umani e dei lavoratori in Qatar, dopo le polemiche sul trattamento dei dipendenti stranieri che hanno contribuito alla costruzione degli stadi per il Mondiale. Kaili ha difeso i progressi del Paese del Golfo nell'ambito dei diritti. “Oggi i Mondiali in Qatar sono la prova di come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo – ha detto, secondo quanto riporta Agi, in un passaggio del suo discorso –. Ho detto che il Qatar è all'avanguardia nei diritti dei lavoratori, abolendo la kafala e riducendo il salario minimo. Nonostante le sfide che persino le aziende europee stanno negando per far rispettare queste leggi, si sono impegnati in una visione per scelta e si sono aperti al mondo. Tuttavia, alcuni qui stanno invitando a discriminarli. Li maltrattano e accusano di corruzione chiunque parli con loro o si impegni nel confronto. Ma comunque, prendono il loro gas. Tuttavia, hanno le loro aziende che guadagnano miliardi. Ho ricevuto lezioni come greca e ricordo a tutti noi che abbiamo migliaia di morti a causa del nostro fallimento per le vie legali di migrazione in Europa. Possiamo promuovere i nostri valori ma non abbiamo il diritto morale di dare lezioni per avere un'attenzione mediatica a basso costo. E non imponiamo mai la nostra via, noi li rispettiamo, anche senza Gnl. Sono una nuova generazione di persone intelligenti e altamente istruite. Ci hanno aiutato a ridurre la tensione con la Turchia. Ci hanno aiutato con l'Afghanistan a salvare attivisti, bambini, donne. Ci hanno aiutati. E sono negoziatori di pace. Sono buoni vicini e partner. Possiamo aiutarci a vicenda per superare le carenze. Hanno già raggiunto l'impossibile". Lo scorso primo novembre, inoltre, Kaili aveva incontrato il ministro del Lavoro qatarino Ali bin Samikh Al Marri, "accogliendo con favore l'impegno" di Doha "per i diritti dei lavoratori".