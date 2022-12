Chi è Antonio Panzeri, ex europarlamentare indagato a Bruxelles

Pier Antonio Panzeri, ex europarlamentare ora indagato per corruzione, è approdato per la prima volta a Bruxelles nel 2004 dove è rimasto fino al 2019. Prima la sua carriera politica si è sviluppata all'interno del Pci e del movimento sindacale. Nato nel 1955 a Riviera d'Adda, in provincia di Bergamo, Antonio Panzeri tra la fine degli anni '90 e all'inizio degli anni duemila era uno dei punti di riferimento della sinistra milanese. All'epoca ricopriva la carica di segretario della camera del lavoro e ad un certo punto si è parlato di lui anche come possibile successore di Sergio Cofferati alla guida della Cgil.