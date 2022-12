Caso presunta corruzione Parlamento Ue, il Qatar respinge le accuse

Le conseguenze

Oggi a Strasburgo si riunirà la Plenaria in un clima incandescente. Nel Pe c'è già chi chiede un giro di vite sulla presenza e l'azione dei lobbisti, che a Bruxelles sono tanti, provenienti da tutto il mondo e spesso anche influenti. Dal punto di vista politico, un cono d'ombra potrebbe calare sui Socialisti. Manon Aubry, leader del gruppo The Left, ha ricordato come per mesi abbia cercato di portare in Aula una risoluzione sul Qatar, trovando l'opposizione innanzitutto del gruppo S&D. E una volta che la risoluzione è finalmente finita nell'agenda della Plenaria, la richiesta della sinistra di votarla è passata solo per 16 voti. "È uno scandalo aberrante e riprovevole. Abbiamo chiesto l'attivazione dell'articolo 21 del regolamento del Pe per il decadimento della vicepresidente Kaili e per costituirci parte lesa", ha sottolineato la vice presidente dell'Eurocamera ed esponente del Pd, Pina Picierno. Al momento l'unica eurodeputata coinvolta da misure cautelari (assieme a Giorgi, che è il suo compagno) resta la greca Eva Kaili. Per Tarabella non è scattato nessun fermo ma la commissione di vigilanza del Partito socialista belga lo ha convocato perché dia delle spiegazioni. Tarabella è stato eletto in Vallonia ma ha le sue radici in Versilia. All'Eurocamera infine è scattata la corsa all'esame delle votazioni dei diversi gruppi su dossier in qualche modo legati ai Paesi del Golfo. Uno di questi, la liberalizzazione dei visti qatarini, sarebbe dovuto approdare presto in Plenaria. Ma ora l'inchiesta complica tutto, anche i rapporti tra Bruxelles e il Qatar.