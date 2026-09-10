Guerra Ucraina Russia, aereo di Zelensky sfiorato da un drone. LIVE

Donald Trump starebbe valutando di affidare al direttore della Cia John Ratcliffe un ruolo più ampio nei negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ridimensionando quello degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Lo riferisce il Financial Times, citando fonti a conoscenza dei piani, secondo cui funzionari americani avrebbero già discusso la possibile svolta con gli alleati europei. La Casa Bianca ha smentito la ricostruzione definendola "una notizia totalmente falsa", mentre secondo le fonti Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Witkoff potrebbe comunque mantenere il ruolo di inviato per le missioni di pace, lavorando al fianco di Ratcliffe sul dossier ucraino.

L'ipotesi arriva dopo la visita a sorpresa compiuta da Ratcliffe a Mosca il 25 agosto per incontrare il suo omologo russo, primo viaggio ufficiale noto del capo della Cia nella capitale russa. Witkoff e Kushner sono invece appena rientrati da nuovi colloqui a Mosca e Kiev che non sembrano aver prodotto una svolta significativa. I negoziati restano infatti bloccati soprattutto sulla questione territoriale: Mosca pretende che l'Ucraina ceda il Donbass ancora parzialmente sotto il controllo di Kiev, mentre il governo ucraino chiede un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte e garanzie di sicurezza occidentali.