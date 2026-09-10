Guerra Ucraina Russia, aereo di Zelensky sfiorato da un drone. LIVE

L'aereo di Zelensky "è stato quasi colpito da un drone" mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Store. Trump intanto sostiene di aver avuto "un'ottima conversazione" con Putin e che lo zar "vuole un accordo". Anche Kiev apre ad un "compromesso", mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Usa ad Abu Dhabi
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L'aereo di Zelensky "è stato quasi colpito da un drone" mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Store. Trump intanto sostiene di aver avuto 'un'ottima conversazione' con Putin e che lo zar 'vuole un accordo': 'Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano', dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un 'compromesso', mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Usa ad Abu Dhabi.
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Financial Times: "Trump valuta ruolo più ampio per Ratcliffe in negoziati con Mosca e Kiev"
Donald Trump starebbe valutando di affidare al direttore della Cia John Ratcliffe un ruolo più ampio nei negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ridimensionando quello degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Lo riferisce il Financial Times, citando fonti a conoscenza dei piani, secondo cui funzionari americani avrebbero già discusso la possibile svolta con gli alleati europei. La Casa Bianca ha smentito la ricostruzione definendola "una notizia totalmente falsa", mentre secondo le fonti Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Witkoff potrebbe comunque mantenere il ruolo di inviato per le missioni di pace, lavorando al fianco di Ratcliffe sul dossier ucraino.
L'ipotesi arriva dopo la visita a sorpresa compiuta da Ratcliffe a Mosca il 25 agosto per incontrare il suo omologo russo, primo viaggio ufficiale noto del capo della Cia nella capitale russa. Witkoff e Kushner sono invece appena rientrati da nuovi colloqui a Mosca e Kiev che non sembrano aver prodotto una svolta significativa. I negoziati restano infatti bloccati soprattutto sulla questione territoriale: Mosca pretende che l'Ucraina ceda il Donbass ancora parzialmente sotto il controllo di Kiev, mentre il governo ucraino chiede un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte e garanzie di sicurezza occidentali.
L'esercito russo ha attaccato navi mercantili nel porto di Odessa
L'esercito russo ha colpito due navi che trasportavano merci destinate alle Forze Armate ucraine, dirette al porto di Odessa, insieme a un rimorchiatore di scorta e un deposito di droni a Mykolaiv. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca. Durante la notte, le forze armate russe hanno continuato a lanciare attacchi coordinati contro centri logistici e porti marittimi dell'Ucraina, nonché contro navi impiegate a supporto delle forze armate ucraine, ha riferito il dicastero. "A seguito di attacchi da parte di droni, due navi da carico, che trasportavano merci destinate alle Forze Armate ucraine, e un rimorchiatore che le scortava sono stati danneggiati durante la navigazione verso il porto di Odessa", si legge nel comunicato.
A Mykolaiv è stato colpito un magazzino contenente droni, mentre nel porto di Chornomorsk è stata colpita l'infrastruttura di un centro di distribuzione doganale, utilizzato per lo scarico e lo stoccaggio di merci militari provenienti dall'estero.
Zelensky arrivato in Canada: vedrà Carney
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato nella notte in Canada, dove incontrerà il premier Mark Carney per rafforzare il sostegno a Kiev. La visita sarà dedicata alla cooperazione nei settori della difesa, dell'economia e dell'energia. Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena Zelenska, parteciperà fino a venerdì a una serie di appuntamenti tra Calgary, Toronto, North Bay e Banff. Il leader ucraino arriva da Oslo, dove ha partecipato ai funerali di re Harald. Durante la precedente tappa in Moldova, il volo di Zelensky era stato ritardato dopo la temporanea chiusura dello spazio aereo causata dall'incursione di un drone russo, poi abbattuto a circa 160 chilometri dall'aeroporto di Chisinau. Una fonte della presidenza ucraina ha tuttavia definito "esagerata" la ricostruzione secondo cui Zelensky avrebbe corso un pericolo diretto.
Drone marino Kiev colpisce porto Sochi, almeno 8 feriti
Un drone marino ucraino ha colpito il porto di Sochi, sul Mar Nero, provocando un incendio, danni alle infrastrutture e il ferimento di otto persone. Lo hanno riferito le autorità russe della regione di Krasnodar. Il sindaco della città, Andrey Proshunin, ha invitato i residenti a cercare riparo e mantenere la calma, mentre immagini diffuse sui social mostrano una violenta esplosione nei pressi del lungomare. Il raid ha provocato anche l'evacuazione di un concerto della cantante russa Tatyana Bulanova in corso vicino alla zona colpita. Il raid arriva a pochi giorni da una precedente serie di attacchi ucraini contro Sochi. Il 3 settembre un drone marino aveva colpito e danneggiato una nave russa, mentre nelle ore successive era stato segnalato un incendio in un deposito petrolifero nei pressi della città. Ieri droni ucraini hanno preso di mira anche Novorossiysk, altro importante porto russo sul Mar Nero.
Trump: "Con Putin una buona conversazione, vuole un accordo"
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto convinto che Vladimir Putin, con il quale ha parlato ieri, voglia "un accordo" con l'Ucraina. "Abbiamo avuto una conversazione molto buona. Vuole un accordo, e se Zelensky volesse un accordo, sarebbe fantastico", ha detto il Presidente americano. "L'ostacolo - ha aggiunto - è che sono due persone che si odiano".
Premier norvegese: aereo Zelensky quasi colpito da un drone
L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky "è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo". Lo ha dichiarato ieri sera il premier norvegese Jonas Gahr Store all'emittente di servizio pubblico norvegese NRK. Zelensky ha viaggiato ad Oslo insieme ad altri leader di tutto il mondo per partecipare ai funerali di Stato del Re Harald V di Norvegia, che si sono svolti ieri.