Il tycoon apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran: un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Per il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, "il cosiddetto 'D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana: un debito senza precedenti e tassi d'interesse alle stelle. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale"
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Teheran minaccia di colpire target Usa in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Usa. Tra i possibili obiettivi, informa il Financial Times, basi americane e asset in Bulgaria e Cipro ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. “Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza”, avvisa la Nato.
Intanto il tycoon apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo.
L'Idf ordina un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori.
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Ben-Gvir mostra in un video il cantiere della forca per i palestinesi
Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha diffuso un video in cui mostra il cantiere del patibolo sul quale, sostiene, saranno impiccati i terroristi palestinesi. Nel video, che sta circolando sui social, il ministro dell'ultradestra afferma inoltre che nella struttura ci saranno dei punti da cui si potrà assistere alle esecuzioni capitali "come negli Stati Uniti". "Ecco la struttura, è qui che verranno giustiziati i terroristi - afferma Ben-Gvir di fronte a un cantiere - Ci sarà una forca per l'impiccagione, sale da cui le vittime dei crimini potranno venire ad assistere come si fa negli Usa. Stiamo mantenendo la promessa fatta, c'era chi la sottovalutava, c'era chi la prendeva in giro: questo posto ora sta iniziando a prendere forma, la struttura è in costruzione".
Pasdaran: "In caso di guerra useremo armi distruttive"
"In caso di nuova guerra, utilizzeremo armi più distruttive". Lo ha dichiarato il portavoce dei pasdaran.
Trump ad Axios: "Non posso parlare dell'attacco israeliano in Siria"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ad Axios in una telefonata di essere stato informato dell'attacco israeliano, ma non lo ha criticato. "Non posso parlarne", ha detto. Si è rifiutato di specificare se il briefing fosse avvenuto prima o dopo l'attacco. Israele, prosegue Axios, ha sganciato almeno otto bombe sulle piste e sugli hangar della base aerea di Abu al-Duhur, nel nord della Siria, a circa 70 chilometri dal confine turco. L'attacco ha danneggiato le piste, che erano state recentemente ricostruite. Non ci sono state vittime. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi e israeliani, Israele ha comunicato all'amministrazione Trump che l'attacco mirava a impedire un rafforzamento militare turco nella base aerea
Cnn: "Oltre 750 i militari americani feriti in guerra"
E' salito a 757 il numero di militari statunitensi rimasti feriti dall'inizio della guerra contro l'Iran, mentre 18 sono morti. E' quanto emerge dalla banca dati sulle vittime di guerra del dipartimento della Difesa americano, aggiornata ieri con oltre 50 nuovi feriti, ripresa dalla Cnn. Secondo la Defense Casualty Analysis System (Dcas), sommando i dati relativi all'operazione "Epic Fury" e quelli inseriti nella nuova categoria "Overseas Operations", dall'inizio della guerra contro l'Iran, il 28 febbraio, 18 militari americani sono morti e 757 sono rimasti feriti. Il Pentagono ha creato il mese scorso la categoria "Overseas Operations" per registrare i militari uccisi o feriti "a partire dal 7 luglio", senza pero' specificare ufficialmente a quale conflitto siano riconducibili le perdite. La data coincide con il giorno in cui l'amministrazione del presidente Donald Trump comunico' al Congresso, attraverso una notifica prevista dal War Powers Act, l'inizio di un nuovo conflitto con l'Iran.
Araghchi su X: "D-Day Usa minaccia economia mondiale, sarà sconfitto"
Il D-Day economico annunciato dal presidente americano, Donald Trump, contro l'Iran e' un "terrorismo economico che minaccia l'economia globale e portera' solo ulteriori sconfitte politiche" per gli Usa. E' la reazione del ministro degli Esteri della Repubblica Islamica, Abbas Araghchi, all'annuncio fatto dal capo della Casa Bianca. "Il cosiddetto 'D-Day economico' e' un diversivo dalla crisi stessa dell'America: debito senza precedenti e costi degli interessi in forte aumento", scrive Araghchi su X. "Insistere su politiche fallimentari portera' soltanto a ulteriori sconfitte e all'ostilita' degli iraniani", aggiunge il ministro secondo cui "terrorismo economico degli Stati Uniti minaccia l'economia globale e la sovranita' in tutto il mondo".
Katz: "Erdogan trascina la Turchia in avventure pericolose in Siria"
Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha accusato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan di trascinare la Turchia in "avventure pericolose in Siria", due giorni dopo che l'aviazione israeliana ha bombardato un aeroporto militare a Idlib sostenendo che fosse destinato ad accogliere truppe turche. "Erdogan sta trascinando la Turchia in avventure pericolose in Siria. Israele non permettera' a nessuno di minacciare la sua sicurezza", ha scritto Katz su X. "Sarebbe meglio che Erdogan continuasse a pronunciare discorsi vuoti e fantasiosi contro Israele nel Parlamento turco e non mettesse alla prova la determinazione di Israele a difendersi", ha aggiunto.
Australia: convocazione ambasciatore Israele dopo archiviazione inchiesta sull'uccisione di operatori umanitari
L'Australia convocherà l'ambasciatore israeliano Hillel Newman in merito alla decisione e ha chiesto all'inviato di Canberra nel Paese di "trasmettere direttamente le nostre opinioni" al governo israeliano. Ha dichiarato il ministro degli Esteri Penny Wong in un comunicato, di essere "indignata" per la decisione di Israele di non avviare un'indagine penale sull'uccisione dell'operatrice umanitaria australiana Lalzawmi "Zomi" Frankcom e dei suoi colleghi a Gaza. "Il governo australiano ha appreso della decisione di Israele nella tarda serata di ieri, pochi istanti prima che venisse annunciata, nella Giornata Mondiale Umanitaria, il che è particolarmente offensivo per i cari di Zomi, per gli operatori umanitari e per tutti gli australiani", ha affermato Wong. Ha detto Afp, che "Frankcom era tra i sette membri dello staff di World Central Kitchen uccisi nell'aprile del 2024 quando il loro convoglio di aiuti umanitari fu colpito per errore da un raid aereo israeliano".
Reuters: Trump ha stanziato oltre 206 milioni per la forza di peacekeeping a Gaza
Donald Trump ha comunicato al Congresso l'invio di oltre 206 milioni di dollari per una forza di mantenimento della pace a Gaza. Lo riporta la Reuters in esclusiva sul suo sito. Si tratta del primo finanziamento significativo nell'ambito del piano americano per la ricostruzione della Striscia. In due notifiche datate 30 luglio, il dipartimento di Stato ha informato il Congresso che stanzierà 200 milioni di dollari per equipaggiamenti, infrastrutture, veicoli e costi operativi della Forza di Stabilizzazione Internazionale (ISF). Ulteriori 6 milioni di dollari serviranno ad adattare veicoli blindati statunitensi a supporto della forza. Il finanziamento rappresenta la prima spesa concreta degli Stati Uniti per la forza di peacekeeping e segnala la determinazione dell'amministrazione a portare avanti la "roadmap" di Trump per Gaza, nonostante sia Israele che Hamas abbiano sollevato obiezioni riguardo alle condizioni necessarie per l'avanzamento del piano. "L'Isf guiderà le operazioni di sicurezza, sosterrà una smilitarizzazione completa e consentirà la consegna in sicurezza di aiuti umanitari e materiali per la ricostruzione a Gaza", si legge in una delle notifiche, la quale precisa tuttavia che la composizione definitiva della forza è ancora oggetto di negoziato.
Archiviazione per morte operatori umanitari a Gaza, Australia "indignata"
Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha detto di essere "indignata" per la decisione di Israele di archiviare l'indagine penale sulla morte dell'operatrice umanitaria australiana Zomi Frankcom e dei suoi colleghi a Gaza. "Convocherò l'ambasciatore israeliano in Australia, Hillel Newman, e ho chiesto all'ambasciatore australiano in Israele di comunicare direttamente la nostra posizione a Israele, mentre il governo australiano valuta i prossimi passi da compiere" ha dichiarato in un comunicato.
Trump: "Guerra economica contro l'Iran". E minaccia chi aiuta Teheran
Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. "Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro, non l'hanno colta. Pertanto, oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un Paese! Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti", ha annunciato il presidente americano su Truth dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i pasdaran. Il tycoon ha anche avvertito che "qualsiasi Paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende". Trump si riferisce in particolare al contrabbando di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società di facciata fornite da paesi terzi, per lo più Russia e Cina, che in questi anni hanno consentito a Teheran di aggirare le misure occidentali. "Sapete bene chi siete. Sarà un 'D-Day economico' e abbiamo bisogno che tutti i nostri alleati si schierino al fianco degli Stati Uniti per isolare e sconfiggere la minaccia rappresentata dall'Iran", ha insistito The Donald.