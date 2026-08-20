Benzina e diesel, i prezzi non si fermano: verde torna sopra i 2 euro

La corsa dei carburanti prosegue: secondo i dati diffusi dal Mimit la benzina torna a superare la soglia psicologica dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale. Il gasolio è invece arrivato a costare 2,186 sulle autostrade
La benzina torna a sfondare il muro dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale, e non solo autostradale. L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit indica che il prezzo medio "self service" lungo la rete stradale nazionale sale a 2,002 euro al litro per la benzina (ieri era 1,997) e a 2,116 euro al litro per il gasolio (ieri 2,107). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina (ieri 2,074) e 2,186 per il gasolio (ieri 2,178).
Siamo ai massimi da settembre 2023
Con l'impennata registrata oggi, il prezzo della benzina sulla rete stradale sale ai massimi da settembre 2023. E' da allora infatti, stando alle statistiche dei dati settimanali raccolte dal ministero dell'Ambiente, che il prezzo non superava i 2 euro al litro (2,001 nella media settimanale dal 18 al 24 settembre 2023). Il record degli ultimi anni è però quello toccato a marzo del 2022, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, quando i prezzi medi della verde si aggiravano sui 2,2 euro al litro.
Approfondimento
Carburanti, in 30 anni prezzo benzina raddoppiato e diesel triplicato
Le associazioni chiedono interventi al governo
Con questi nuovi aumenti, arrivano anche le reazioni delle associazioni dei consumatori che chiedono al governo di intervenire. "Chiediamo di intervenire subito, prima della scadenza del 24 agosto, per innalzare la riduzione sul gasolio da 14 a 30 centesimi, così da far scendere il prezzo sotto i 2 euro al litro in autostrada e per fare finalmente qualcosa per chi ha l'auto a benzina: urge un taglio di 15 cent per tornare a un prezzo ragionevole di 1,9 euro al litro in autostrada", sostiene Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.
Stessa richiesta arriva anche dal Codacons: "Il governo deve intervenire con urgenza non solo per prorogare fino alla prima settimana di settembre il taglio delle accise sul gasolio in scadenza il prossimo 25 agosto, ma anche per estenderlo alla benzina considerando che oltre 17 milioni di automobili in Italia sono alimentate con tale tipologia di carburante".