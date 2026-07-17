Iran minaccia la chiusura del Mar Rosso, nuovi raid Usa. LIVE

Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Lo afferma il Us Centcom sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid
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Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Lo afferma il Us Centcom sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid. "Su ordine del commander-in-chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniana. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti".
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'Usa, colpiti diversi ponti in Iran'
Gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello Stretto di Hormuz, usare dall'Iran per attaccare le navi. Lo afferma un funzionario americano con il Wall Street Journal. Secondo quanto riportato dall'iraniana Irib, nel mirino americano sarebbe finita Bandard Abbas, che ospita una base del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ed cruciale per consentire all'Iran di proiettare forza nello Stretto. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, l'attacco statunitense al ponte di Bandar-e Khamir, nella provincia di Hormozgan, ha provocato sette morti, oltre al ferimento di nove persone, che attualmente stanno ricevendo cure dal personale medico.
Esercito Iran, 'lanciato droni su obiettivi militari Usa in Bahrein'
L'esercito iraniano afferma di aver sferrato attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrein. Lo riporta l'agenzia di stampa Anadolu. Nel frattempo sono state attivate le sirene per attacchi aerei in Kuwait.
Trump, 'abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran'
"Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Vedrete i frutti di questo lavoro a breve". Lo ha detto Donald Trump parlando alla nazione.
Qatar, 'intercettato un attacco missilistico'
Il ministero della difesa del Qatar ha detto di aver intercettato un attacco missilistico diretto sul proprio territorio. La dichiarazione è stata pubblicata su X.
Iran, attacco Usa colpisce torre di controllo di Chabahar
Un attacco missilistico statunitense ha colpito la torre di controllo marittima di Chabahar, città portuale in Iran, sul Golfo di Oman. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr precisando che si tratta del terzo attacco statunitense che ha colpito la struttura nell'ultima settimana.
Usa, 'completata l'ultima serie di attacchi all'Iran, colpite decine di target'
Gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Lo afferma il Us Centcom sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di radi. "Su ordine del commander-in-chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniana. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti".