- La CNN ha riferito stamattina che Steve Witkoff è in viaggio verso il Qatar. Tuttavia, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha dichiarato ieri che una delegazione di esperti iraniani si recherà a Doha questa settimana, ma ha categoricamente smentito qualsiasi incontro con gli americani. "Non siamo ancora entrati nella fase di negoziazione di un accordo definitivo", ha affermato, precisando che "nei prossimi giorni non avremo alcun incontro negoziale con la controparte statunitense a nessun livello".

L'accordo preliminare tra le nazioni per porre fine al conflitto e riaprire lo strategico Stretto di Hormuz è stato ripetutamente messo a dura prova dagli scontri, ma è stato anche ostacolato dalle affermazioni contraddittorie delle parti. Subito dopo il post di Trump su Truth di ieri, in cui annunciava l'incontro a Doha con l'Iran, la sua portavoce ha dichiarato a Fox News che l'inviato statunitense Steve Witkoff e il consigliere e genero di Trump, Jared Kushner, "voleranno a Doha questa settimana per incontri di alto livello".

Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che l"'Iran ha richiesto un incontro oggi in Qatar", nonostante Teheran abbia negato che fossero previsti negoziati diretti con Washington sull'accordo volto a porre fine alla guerra in Medio Oriente. Sia Washington che Teheran hanno affermato di aver inviato delle squadre nello stato del Golfo, ma hanno rilasciato dichiarazioni contrastanti sulla maggior parte degli altri dettagli, compresi i tempi e lo scopo del viaggio.