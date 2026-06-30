L'inviato speciale statunitense è attualmente in viaggio. Un altro alto funzionario statunitense aveva dichiarato che i colloqui tecnici relativi al memorandum d'intesa stavano procedendo "come previsto", nonostante un recente scambio di colpi tra Washington e Teheran. L'Iran, tuttavia, ha dichiarato che nei prossimi giorni non sono previsti incontri negoziali con gli Stati Uniti a nessun livello, poiché Teheran rimane concentrata sull'attuazione del memorandum d'intesa
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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. “L'Iran ha richiesto un incontro. Si svolgerà domani a Doha", ha scritto Trump su Truth. Dopo giorni di escalation, si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti Usa citate da Axios, i due Paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci.
Ma Teheran smentisce l'incontro. Intanto, l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello Stretto di Hormuz, dopo l'intesa trovata con gli Usa. Pezeshkian: “Saranno sbloccati 6 miliardi di dollari congelati in Qatar”.
Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: “Ci riserviamo il diritto di difendere la patria”. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito tre quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte.
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Cnn: 'Witkoff in volo verso Qatar', ma Teheran smentisce incontro
- La CNN ha riferito stamattina che Steve Witkoff è in viaggio verso il Qatar. Tuttavia, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha dichiarato ieri che una delegazione di esperti iraniani si recherà a Doha questa settimana, ma ha categoricamente smentito qualsiasi incontro con gli americani. "Non siamo ancora entrati nella fase di negoziazione di un accordo definitivo", ha affermato, precisando che "nei prossimi giorni non avremo alcun incontro negoziale con la controparte statunitense a nessun livello".
L'accordo preliminare tra le nazioni per porre fine al conflitto e riaprire lo strategico Stretto di Hormuz è stato ripetutamente messo a dura prova dagli scontri, ma è stato anche ostacolato dalle affermazioni contraddittorie delle parti. Subito dopo il post di Trump su Truth di ieri, in cui annunciava l'incontro a Doha con l'Iran, la sua portavoce ha dichiarato a Fox News che l'inviato statunitense Steve Witkoff e il consigliere e genero di Trump, Jared Kushner, "voleranno a Doha questa settimana per incontri di alto livello".
Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che l"'Iran ha richiesto un incontro oggi in Qatar", nonostante Teheran abbia negato che fossero previsti negoziati diretti con Washington sull'accordo volto a porre fine alla guerra in Medio Oriente. Sia Washington che Teheran hanno affermato di aver inviato delle squadre nello stato del Golfo, ma hanno rilasciato dichiarazioni contrastanti sulla maggior parte degli altri dettagli, compresi i tempi e lo scopo del viaggio.
Witkoff in viaggio verso Doha per colloqui su memorandum
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è attualmente in viaggio verso Doha. Lo rendono noto alla CNN due funzionari statunitensi. Un altro alto funzionario statunitense, nel frattempo, aveva dichiarato alla CNN nel fine settimana che i colloqui tecnici relativi al memorandum d'intesa stavano procedendo "come previsto", nonostante un recente scambio di colpi tra Washington e Teheran. L'Iran, tuttavia, ha dichiarato che nei prossimi giorni non sono previsti incontri negoziali con gli Stati Uniti a nessun livello, poiché Teheran rimane concentrata sull'attuazione del memorandum d'intesa piuttosto che sul passaggio a colloqui per un accordo definitivo.
Pezeshkian: rispetteremo impegni se lo farà anche Usa
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran rispetterà i propri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto, avvertendo al contempo che Teheran risponderà con fermezza alle minacce.In un post su X, Pezeshkian ha dichiarato: "La comprensione reciproca è una strada a doppio senso. Se la parte americana rispetterà l'accordo, anche noi rispetteremo i nostri impegni".Senza nominare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha aggiunto una frecciatina che sembrava essere rivolta alla Casa Bianca. "Il nostro approccio nei confronti di lamentele irragionevoli e minacce infondate si basa sulla razionalità e sulla dignità umana nel processo decisionale, nonché su una difesa decisa e senza esitazioni quando si tratta di agire", ha affermato Pezeshkian.
Media: 'Due pasdaran uccisi in attacco terroristico nell'ovest dell'Iran'
Due membri delle Guardie Rivoluzionarie sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco terroristico armato nella città di confine di Paveh, nell'Iran occidentale. Lo scrive Al-Jazeera, citando l'agenzia iraniana Tasnim.
Rubio e Witkoff aggiornano sull'Iran, il Congresso li incalza
L'obiettivo dell'amministrazione è quello di negoziare un accordo definitivo che proibisca all'Iran di avere l'uranio altamente arricchito. Lo hanno assicurato al Congresso il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato Steve Witkoff, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti all'incontro, il primo sull'accordo siglato fra Iran e Stati Uniti. Rubio e Witkoff sono stati incalzati in modo bipartisan. Con i deputati presenti i toni sono stati particolarmente accesi: alcuni democratici hanno sollevato timori sui conflitti di interesse di Witkoff, che ha varie attività in Medio Oriente, costringendo Rubio a difenderlo a spada tratta. La conference call si è chiusa improvvisamente dopo l'acceso botta e risposta fra la democratica Debbie Wasserman e Rubio sulle sanzioni petrolifere. Il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer ha riferito che con l'allentamento delle sanzioni l'Iran riceverà miliardi di dollari in ricavi petroliferi mantenendo allo stesso tempo la sua leva sullo Stretto di Hormuz.