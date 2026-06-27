In conformità all'Allegato sulla Sicurezza, e nell'ambito del più ampio sforzo volto al monopolio statale delle armi e al controllo sovrano del territorio da parte dello Stato libanese, le Forze Armate Libanesi assumeranno gradualmente la piena ed effettiva responsabilità della sicurezza in zone pilota, che serviranno da meccanismo per il ritiro graduale e verificato delle Idf e per il dispiegamento delle Forze Armate Libanesi. Due zone iniziali sono state concordate tra le Idf e le Laf, e anche le future zone pilota saranno concordate di comune accordo. Una volta confermato il disarmo dei gruppi armati non statali e lo smantellamento delle loro infrastrutture in queste zone, le Forze Armate Libanesi assumeranno la piena ed effettiva responsabilità della sicurezza in queste aree, inizieranno gli sforzi di ricostruzione sostenuti a livello internazionale e i civili libanesi potranno tornare in sicurezza in queste zone sotto il controllo esclusivo delle autorità statali libanesi. Gli Stati Uniti intendono collaborare strettamente con entrambi i Paesi per verificare e sostenere questo processo.

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