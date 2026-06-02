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“Fare terra bruciata”, l’impatto ambientale della guerra in Libano

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Nel Sud del Paese il tempo si divide tra la stagione dell’agricoltura e quella della guerra. Un report di Source International e Amel documenta come bombardamenti e contaminazione dei suoli compromettano non solo l’ambiente, ma anche la capacità delle comunità di immaginare il proprio futuro. Ne ha parlato a Sky TG24 Insider Roberto Renino, presidente di Amel Italia

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