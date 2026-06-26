"È solo l'inizio dell'inizio", ha detto il Segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma. L’accordo prevede la definizione di due zone pilota dalle quali le Forze di Difesa Israeliane (IDF) si ritireranno e al cui posto entrerà l'esercito libanese: una a nord del fiume Litani e l'altra a sud. L'accordo quadro includerà inoltre il riconoscimento reciproco della sovranità di entrambi i Paesi

Il Libano, Israele e gli Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington al termine di un quinto round di negoziati diretti ( TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA ). “È solo l'inizio dell'inizio", ha detto il Segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma. "C'è ancora molto lavoro da fare. Oggi è il primo passo. Il primo passo a volte è il più difficile", ha aggiunto. Secondo quanto trapelato finora l'accordo prevederebbe la definizione di due ‘zone pilota’ dalle quali le Forze di Difesa Israeliane (IDF) si ritireranno e al cui posto entrerà l'esercito libanese: una a nord del fiume Litani e l'altra a sud. L'accordo quadro includerà inoltre il riconoscimento reciproco della sovranità di entrambi i Paesi. Tuttavia, le IDF rimarranno sulla Linea Gialla e non si ritireranno dalla zona cuscinetto, e i residenti non potranno tornare alle proprie case. Non è stata ancora fissata una data per l'inizio del progetto pilota sul campo, poiché l'esercito statunitense deve prima addestrare l'esercito libanese: il successo dell'iniziativa dipende dalla forte volontà e dal coinvolgimento degli Stati Uniti.

Netanyahu: “Grande risultato dei negoziati, colpo all'Iran”

"I negoziati sono stati lunghi e oggi hanno dato i loro frutti. La cosa più importante è che Israele rimanga nella zona di sicurezza nel Libano meridionale. Questo è un grande risultato e lo manterremo finché Hezbollah non si disarmerà, finché esisterà un pericolo per lo Stato di Israele. Questo è anche un duro colpo per l'Iran. E in sostanza, Israele, Libano e Stati Uniti gli stanno dicendo: non sono affari vostri”, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu commentando l'accordo quadro con il Libano siglato a Washington.

Cosa prevede l’intesa

Secondo il “Times of Israel”, le forze israeliane si ritireranno da due aree situate all'interno della zona cuscinetto di sei miglia (circa 10 chilometri) istituita dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nel Libano meridionale. Le truppe israeliane saranno sostituite da membri delle forze libanesi, secondo quanto riferito dalla fonte. Le aree sono già state bonificate dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) dalle infrastrutture di Hezbollah. In alcuni casi, questo ha comportato la distruzione di interi villaggi libanesi al confine, con l'IDF che sostiene che Hezbollah ne utilizzasse molti per pianificare e attuare attacchi contro Israele. L'accordo quadro è stato raggiunto nel quarto giorno del quinto round di colloqui che gli Stati Uniti hanno mediato tra Israele e Libano a Washington. Gli Usa avevano spinto le parti a raggiungere un accordo in quella che avrebbe dovuto essere l'ultima giornata di questo round, ieri, ma era necessario altro tempo per colmare le divergenze tra le parti.