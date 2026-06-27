Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. 'Un primo passo', commenta il Segretario di Stato Usa Rubio. 'Un colpo all'Iran', per il primo ministro israeliano Netanyahu. 'Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio'', afferma il presidente libanese Aoun. Hezbollah respinge l'intesa. Intanto, risale la tensione ad Horumz dopo attacchi iraniani alle navi
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Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. 'Un primo passo', commenta il Segretario di Stato Usa Rubio. 'Un colpo all'Iran', per il primo ministro israeliano Netanyahu. 'Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio'', afferma il presidente libanese Aoun. Hezbollah respinge l'intesa: 'Mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne'. 'L'Italia pronta a fare la sua parte', la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto, risale la tensione ad Horumz dopo attacchi iraniani alle navi. Le Guardie Rivoluzionarie rivendicano di affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid Usa. 'Folle violazione del cessate il fuoco', ha detto Trump.
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Vance commenta raid Usa contro Iran: 'alla violenza si risponde con violenza'
JD Vance ha commentato il raid americano contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. "L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco. Noi lo abbiamo rispettato. Se hanno obiezioni sulle modalità di attuazione del memorandum d'intesa, possono prendere il telefono e chiamare. Ma alla violenza risponderemo con la violenza", ha scritto il vicepresidente americano su X.
Guardie Rivoluzionarie, colpite posizioni militari statunitensi
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione. Lo riporta la televisione di Stato iraniana. Le postazioni statunitensi sono state attaccata dalle Guardie Rivoluzionarie come azione di rappresaglia per i raid Usa in Iran. Lo riporta l'emittente statale IRIB. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi in Iran in risposta a un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, attribuito a Teheran. "Se l'aggressione si ripeterà, la nostra risposta sarà più ampia di questa", hanno avvertito i pasdaran.