Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra Iran USA, firmato accordo Israele-Libano. Risale la tensione a Hormuz. LIVE

live Mondo
©Ansa

Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. 'Un primo passo', commenta il Segretario di Stato Usa Rubio. 'Un colpo all'Iran', per il primo ministro israeliano Netanyahu. 'Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio'', afferma il presidente libanese Aoun. Hezbollah respinge l'intesa. Intanto, risale la tensione ad Horumz dopo attacchi iraniani alle navi

in evidenza

Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che spiana la strada alla pace. 'Un primo passo', commenta il Segretario di Stato Usa Rubio. 'Un colpo all'Iran', per il primo ministro israeliano Netanyahu. 'Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio'', afferma il presidente libanese Aoun. Hezbollah respinge l'intesa: 'Mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne'. 'L'Italia pronta a fare la sua parte', la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto, risale la tensione ad Horumz dopo attacchi iraniani alle navi. Le Guardie Rivoluzionarie rivendicano di affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid Usa. 'Folle violazione del cessate il fuoco', ha detto Trump.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Vance commenta raid Usa contro Iran: 'alla violenza si risponde con violenza'

JD Vance ha commentato il raid americano contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. "L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco. Noi lo abbiamo rispettato. Se hanno obiezioni sulle modalità di attuazione del memorandum d'intesa, possono prendere il telefono e chiamare. Ma alla violenza risponderemo con la violenza", ha scritto il vicepresidente americano su X.

Guardie Rivoluzionarie, colpite posizioni militari statunitensi

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi nella regione. Lo riporta la televisione di Stato iraniana. Le postazioni statunitensi sono state attaccata dalle Guardie Rivoluzionarie come azione di rappresaglia per i raid Usa in Iran. Lo riporta l'emittente statale IRIB. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi in Iran in risposta a un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, attribuito a Teheran. "Se l'aggressione si ripeterà, la nostra risposta sarà più ampia di questa", hanno avvertito i pasdaran.

Mondo: Ultime notizie

Terremoto Venezuela, il bilancio sale a 920 morti

Mondo

Il bilancio delle vittime è salito a 920 morti. Tra questi, anche tre italo-venezuelani: lo ha...

Ucraina, Zelensky: "Presentate proposte di pace agli amici di Putin"

Mondo

Il presidente ucraino ha annunciato che Kiev "ha presentato delle proposte ai principali partner...

Usa: "Bombardato depositi di missili Iran dopo attacco a nave"

Mondo

Donald Trump ha dichiarato che Teheran "ha lanciato un attacco di droni contro navi nello Stretto...

Guerra in Medio Oriente, firmato l’accordo tra Israele e Libano

Mondo

"È solo l'inizio dell'inizio", ha detto il Segretario di Stato americano Marco Rubio durante la...

La firma dell'accordo

Terremoto Venezuela, testimoni: “Scosse fortissime, molti senza casa”

Mondo

Il doppio sisma nel Paese sudamericano ha causato migliaia tra morti e feriti. Ma ancora sono...

Mondo: I più letti