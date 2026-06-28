Il ministero degli Esteri del Bahrain ha condannato gli attacchi iraniani delle scorse ore, definendoli una "pericolosa escalation". Il ministero ha espresso la "piu' ferma condanna" per i recenti attacchi missilistici e con droni da parte dell'Iran, affermando che violano la sovranita' del Paese del Golfo. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa del Bahrain, il ministero ha affermato che gli attacchi minano anche "le opportunita' di de-escalation e di stabilità nella regione". Ha inoltre invitato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a convocare una riunione d'emergenza per affrontare la situazione, nella speranza di "porre fine a questa aggressione in corso e di bloccare i responsabili". Il ministero ha aggiunto che il Bahrain "riafferma il suo pieno e legittimo diritto a difendere la propria sovranità, sicurezza e integrità territoriale in conformità con il diritto internazionale e ritiene il regime iraniano pienamente responsabile di qualsiasi escalation derivante dalla sua continua aggressione".