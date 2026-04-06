Guerra Ucraina Russia, droni su Odessa: almeno tre morti tra i quali un bambino. LIVE
Nella notte le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco su Odessa con l'ausilio di droni, distruggendo parte di un grattacielo e uccidendo almeno tre persone tra le quali un bambino. Lo rende noto la Ukrainska Pravda, citando il capo dell'amministrazione di Odessa Serhiy Lysak. Ieri il presidente ucraino Zelensky ha incontrato a Damasco per colloqui il suo omologo siriano, Ahmed al-Sharaa. I due leader hanno "discusso della situazione nella regione e delle prospettive per cambiarla in meglio
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Damasco per colloqui il suo omologo siriano, Ahmed al-Sharaa. I due leader - scrive Zelensky su X - hanno "concordato di lavorare insieme per portare maggiore sicurezza e maggiori opportunità di sviluppo alle nostre società. Abbiamo discusso della situazione nella regione e delle prospettive per cambiarla in meglio. Abbiamo anche esaminato le circostanze della guerra della Russia contro l'Ucraina e sono grato per il sostegno".
Lo stesso leader di Kiev è tornato ad accusare la Russia di non volere realmente negoziare una pace e ha escluso ogni ipotesi di ritiro come chiesto da Mosca.
Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente statunitense Donald Trump, dovrebbero visitare Kiev il 12 aprile per far ripartire i negoziati di pace con la Russia, al momento sospesi.
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Tre morti a Odessa dopo attacco russo, anche un bambino
Un attacco russo sulla città portuale di Odessa, nell'Ucraina meridionale, ha ucciso tre persone, tra cui un bambino. Lo ha fatto sapere un funzionario militare. "A seguito dell'attacco nemico avvenuto durante la notte, si confermano tragicamente tre vittime, tra cui un bambino", ha scritto su Telegram Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città.
Missile ipersonico russo Oreshnik, cos'è e dove può colpire
Il ministero della Difesa russo ha ufficializzato il 30 dicembre 2025 che il sistema missilistico Oreshnik è entrato formalmente in servizio in Bielorussia. Una conferma di quanto rivelato alla Reuters da due ricercatori statunitensi che qualche giorno fa hanno scoperto, studiando le immagini satellitari, che Mosca stava installando i nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un'ex base aerea nella Bielorussia orientale. La stessa arma è stata poi utilizzata tra l'8 e il 9 gennaio per colpire Leopoli. Ma di cosa si tratta?
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In 340 mila senza corrente a Chernihiv dopo attacco dei russi
A seguito di un attacco delle truppe russe nella regione di Chernihiv, un'importante infrastruttura energetica è stata danneggiata, lasciando 340.000 utenze senza elettricità. La notizia è stata diffusa da Jsc ChernihivOblenergo su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "A seguito di un attacco nemico, un'importante infrastruttura energetica nel distretto di Nizhyn è stata danneggiata", si legge nel comunicato. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, 340 mila abbonati a Chernihiv, Pryluky e nei distretti di Chernihiv e Pryluky sono rimasti senza corrente. "Gli addetti al settore energetico inizieranno i lavori di ripristino d'emergenza non appena la situazione di sicurezza lo consentirà", ha sottolineato ChernihivOblenergo.
Droni contro Odessa, 5 feriti e gravi danni a grattacielo
Nella notte le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco su Odessa con l'ausilio di droni, distruggendo parte di un grattacielo e ferendo almeno cinque persone. Lo rende noto la Ukrainska Pravda, citando il capo dell'amministrazione di Odessa Serhiy Lysak. Secondo Lysak, a seguito dell'attacco si sono registrati danni nei quartieri di Kyiv e Primorsky della città. In una zona, un drone ha colpito un grattacielo, causando gravi danni al terzo, quarto e quinto piano. "Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Sappiamo già di 5 feriti che sono state trasportate in una struttura medica". Anche diverse abitazioni private sono state colpite nella stessa zona. Sul luogo degli incidenti sono stati dispiegati i quartier generali operativi. Le operazioni di soccorso sono in corso e coinvolgono tutti i servizi di emergenza e di pubblica utilità.