Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Damasco per colloqui il suo omologo siriano, Ahmed al-Sharaa. I due leader - scrive Zelensky su X - hanno "concordato di lavorare insieme per portare maggiore sicurezza e maggiori opportunità di sviluppo alle nostre società. Abbiamo discusso della situazione nella regione e delle prospettive per cambiarla in meglio. Abbiamo anche esaminato le circostanze della guerra della Russia contro l'Ucraina e sono grato per il sostegno".

Lo stesso leader di Kiev è tornato ad accusare la Russia di non volere realmente negoziare una pace e ha escluso ogni ipotesi di ritiro come chiesto da Mosca.

Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente statunitense Donald Trump, dovrebbero visitare Kiev il 12 aprile per far ripartire i negoziati di pace con la Russia, al momento sospesi.

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