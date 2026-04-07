Guerra Ucraina, Zelensky propone una tregua energetica. LIVE

L'Ucraina ha attaccato con droni una stazione di trasbordo marittimo di petrolio a Novorossiysk, sulla costa del Mar Nero in Russia, con l'obiettivo di interrompere le forniture di prodotti petroliferi all'Europa. Lo ha riferito in un comunicato il ministero della Difesa della Russia. "Nella notte del 6 aprile, il regime di Kiev, al fine di destabilizzare il mercato globale degli idrocarburi e interrompere le forniture di prodotti petroliferi ai consumatori europei, ha attaccato le infrastrutture del complesso di trasbordo marittimo di Novorossiysk utilizzando droni d'attacco ad ala fissa", ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato. "Il regime di Kiev ha deliberatamente attaccato le infrastrutture della compagnia internazionale di trasporto petrolifero Caspian Pipeline Consortium per infliggere il massimo danno economico ai suoi maggiori azionisti: le compagnie energetiche degli Stati Uniti e del Kazakhstan", ha aggiunto il ministero russo. A seguito degli attacchi dei droni ucraini, ha aggiunto il ministero, "sono stati danneggiati la banchina di carico e scarico e quattro serbatoi di prodotti petroliferi hanno preso fuoco".