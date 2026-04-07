Guerra Ucraina, Zelensky propone una tregua energetica. LIVE

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Ucraina, Zelensky propone tregua energetica. Mosca: "Raid di Kiev su porto Mar Nero". LIVE

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Kiev ha trasmesso alla Russia, tramite mediatori americani, una proposta di tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche di entrambi i paesi. "Se la Russia è disposta a smettere di colpire il nostro settore energetico, noi saremo disposti a fare lo stesso" ha detto il presidente ucraino Mosca intanto accusa Kiev di aver attaccato un porto russo sul Mar Nero

 

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi al settore energetico russo se gli occupanti accetteranno di fare altrettanto. La proposta ucraina è stata trasmessa alla parte russa tramite gli Stati Uniti. Lo scrivono i media ucraini. 

L'Ucraina ha attaccato con droni una stazione di trasbordo marittimo di petrolio a Novorossiysk, sulla costa del Mar Nero in Russia, con l'obiettivo di interrompere le forniture di prodotti petroliferi all'Europa. Lo ha riferito in un comunicato il ministero della Difesa della Russia.

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Droni su regione russa Vladimir: "Morti due adulti e un bambino"

Nella regione russa di Vladimir, dei droni hanno colpito infrastrutture civili, uccidendo tre persone dopo che uno di essi ha colpito un edificio residenziale. Lo ha fatto sapere il governatore regionale. "Droni nemici hanno attaccato infrastrutture civili nella nostra regione", ha affermato Alexander Avdeev, governatore della regione di Vladimir, su Telegram. "Due adulti e il loro figlio di sette anni sono stati uccisi", ha aggiunto, precisando che la loro figlia di cinque anni è ricoverata in ospedale con ustioni. 

Mosca: "Kiev ha attaccato un terminale petrolifero a Novorossiysk"

L'Ucraina ha attaccato con droni una stazione di trasbordo marittimo di petrolio a Novorossiysk, sulla costa del Mar Nero in Russia, con l'obiettivo di interrompere le forniture di prodotti petroliferi all'Europa. Lo ha riferito in un comunicato il ministero della Difesa della Russia.  "Nella notte del 6 aprile, il regime di Kiev, al fine di destabilizzare il mercato globale degli idrocarburi e interrompere le forniture di prodotti petroliferi ai consumatori europei, ha attaccato le infrastrutture del complesso di trasbordo marittimo di Novorossiysk utilizzando droni d'attacco ad ala fissa", ha dichiarato il ministero della Difesa in un comunicato. "Il regime di Kiev ha deliberatamente attaccato le infrastrutture della compagnia internazionale di trasporto petrolifero Caspian Pipeline Consortium per infliggere il massimo danno economico ai suoi maggiori azionisti: le compagnie energetiche degli Stati Uniti e del Kazakhstan", ha aggiunto il ministero russo. A seguito degli attacchi dei droni ucraini, ha aggiunto il ministero, "sono stati danneggiati la banchina di carico e scarico e quattro serbatoi di prodotti petroliferi hanno preso fuoco". 

Zelensky propone a Mosca una "tregua energetica"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi al settore energetico russo se gli occupanti accetteranno di fare altrettanto. La proposta ucraina è stata trasmessa alla parte russa tramite gli Stati Uniti. Lo scrivono i media ucraini. "Se la Russia è pronta a cessare gli attacchi al nostro settore energetico, saremo pronti a rispondere per le rime. E questa è la nostra proposta, tramite gli americani, alla parte russa", ha precisato il leader ucraino nel suo discorso serale. 

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