Zelensky: "Da Mosca a Teheran dati per colpire obiettivi Usa". LIVE

Guerra Ucraina, Zelensky: “Da Mosca a Iran dati su base Usa colpita in Arabia”. LIVE
La Russia avrebbe scattato immagini satellitari di una base aerea americana in Arabia Saudita per tre volte nei giorni precedenti all'attacco iraniano che ha ferito una decina di soldati Usa. Al G7 duro confronto tra Kallas e Rubio sulle misure contro il Cremlino ritenute insufficienti dall'Alto rappresentante Ue. È di 3 morti e 11 feriti il bilancio degli attacchi russi che ieri hanno colpito Odessa, nel sud dell'Ucraina
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La Russia ha scattato immagini satellitari di una base aerea americana in Arabia Saudita per tre volte nei giorni precedenti all'attacco iraniano che ha ferito una decina di soldati americani. Lo riporta Nbc citando un rapporto di intelligence ucraino condiviso da Volodymyr Zelensky che, in un'intervista, si è detto sicuro al "100%" che la Russia condivide intelligence con l'Iran per aiutarlo a colpire le forze militari americane. Al G7 duro confronto tra Kallas e Rubio sulle misure contro il Cremlino ritenute insufficienti dall'Alto rappresentante Ue. È di 3 morti e 11 feriti il bilancio degli attacchi russi che ieri hanno colpito Odessa, nel sud dell'Ucraina. Secondo quanto riporta il Financial Times i raid hanno preso di mira anche un quartiere residenziale e un reparto di maternità. Vladimir Putin avrebbe chiesto agli oligarchi russi di contribuire all'esiguo bilancio della difesa del Paese per proseguire la guerra in Ucraina.
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Mosca: abbattuti 203 droni ucraini durante la notte
Le truppe ucraine hanno effettuato un'estesa opera di minatura del canale Seversky Donets-Donbas. Lo riferiscono le forze di sicurezza russe all'agenzia TASS. Il canale Seversky Donets-Donbas, che rifornisce d'acqua la regione. La distanza tra le posizioni più esterne delle truppe russe e il canale è ormai di pochi chilometri.
Forze armate ucraine minano il canale Seversky Donets-Donbas
Le truppe ucraine hanno effettuato un'estesa opera di minatura del canale Seversky Donets-Donbas. Lo riferiscono le forze di sicurezza russe all'agenzia TASS. Il canale Seversky Donets-Donbas, che rifornisce d'acqua la regione. La distanza tra le posizioni più esterne delle truppe russe e il canale è ormai di pochi chilometri
Zelensky: "Accordi cooperazione decennali con Paesi Golfo su difesa"
Gli accordi sulla difesa che l'Ucraina ha siglato con i Paesi del Golfo "prevedono una cooperazione decennale nel settore della difesa, nonché la creazione di linee di produzione congiunte" per contrastare le minacce legate a missili e droni. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando l'intesa raggiunta durante la sua visita in Qatar. “Stiamo parlando di una cooperazione decennale. Abbiamo già firmato un accordo in tal senso con l'Arabia Saudita, abbiamo appena siglato un accordo simile con il Qatar, anch'esso decennale, e ne firmeremo uno con gli Emirati”, ha detto, spiegando che "nel corso di questi dieci anni, ci siamo impegnati a costruire stabilimenti, con linee di produzione in Ucraina e in questi Paesi del Golfo".
Zelensky insiste: "Usa pronti a dare garanzie sicurezza se cediamo il Donbass"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato oggi sulle dichiarazioni dei rappresentanti statunitensi, che avevano indicato la volontà di fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina solo dopo il ritiro delle forze armate ucraine dal Donbass. Lo riporta Ukrainska Pravda, precisando però che solo ieri il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva dichiarato che gli Stati Uniti non avevano mai posto il ritiro delle forze armate ucraine da tutto il Donbass come condizione per le garanzie di sicurezza e che il presidente Volodymyr Zelensky aveva mentito a riguardo. "La maggior parte dell'iceberg non è visibile, ma credetemi, ne ho mostrato solo una piccola parte. Parlo in tutta franchezza... - ha insistito oggi Zelensky -.Si possono avere opinioni diverse al riguardo, ma tutti i segnali emersi durante l'intero processo negoziale indicano, e questa non è solo una mia analisi, ma mi sembra assolutamente corretta, che potremo ricevere garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti non prima del cessate il fuoco, non prima della fine della guerra, ma dopo il ritiro delle nostre truppe dal Donbass".
Zelensky: "Russia ha scattato immagini satellitari della base in Arabia Saudita colpita"
La Russia ha scattato immagini satellitari di una base aerea americana in Arabia Saudita per tre volte nei giorni precedenti all'attacco iraniano che ha ferito una decina di soldati americani. Lo riporta Nbc citando un rapporto di intelligence ucraino condiviso da Volodymyr Zelensky che, in un'intervista, si è detto sicuro al "100%" che la Russia condivide intelligence con l'Iran per aiutarlo a colpire le forze militari americane.