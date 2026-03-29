Zelensky: "Da Mosca a Teheran dati per colpire obiettivi Usa". LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato oggi sulle dichiarazioni dei rappresentanti statunitensi, che avevano indicato la volontà di fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina solo dopo il ritiro delle forze armate ucraine dal Donbass. Lo riporta Ukrainska Pravda, precisando però che solo ieri il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva dichiarato che gli Stati Uniti non avevano mai posto il ritiro delle forze armate ucraine da tutto il Donbass come condizione per le garanzie di sicurezza e che il presidente Volodymyr Zelensky aveva mentito a riguardo. "La maggior parte dell'iceberg non è visibile, ma credetemi, ne ho mostrato solo una piccola parte. Parlo in tutta franchezza... - ha insistito oggi Zelensky -.Si possono avere opinioni diverse al riguardo, ma tutti i segnali emersi durante l'intero processo negoziale indicano, e questa non è solo una mia analisi, ma mi sembra assolutamente corretta, che potremo ricevere garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti non prima del cessate il fuoco, non prima della fine della guerra, ma dopo il ritiro delle nostre truppe dal Donbass".