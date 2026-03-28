Duro scambio di battute al vertice dei ministri del G7 tra l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Lo riporta Axios. Kallas ha fatto notare che Rubio, nello stesso forum un anno prima, aveva affermato che se Mosca avesse ostacolato gli sforzi Usa per porre fine alla guerra, gli Usa avrebbero perso la pazienza e avrebbero preso ulteriori misure contro il Cremlino. "Dopo un anno la Russia non si è mossa. Quando finirà la sua pazienza?", ha chiesto Kallas. "Stiamo facendo del nostro meglio", ha replicato Rubio

È di 3 morti e 11 feriti il bilancio degli attacchi russi che nella notte hanno colpito Odessa, nel sud dell'Ucraina. I raid hanno preso di mira anche un quartiere residenziale e un reparto di maternità, ha reso noto l'amministrazione provinciale spiegando che tra i feriti c’è un bambino. Vladimir Putin avrebbe chiesto agli oligarchi russi di contribuire all'esiguo bilancio della difesa del Paese per proseguire la guerra in Ucraina. A riportarlo è il Financial Times, citato dal Guardian, secondo cui almeno due uomini d'affari russi avrebbero comunicato al leader di Mosca la loro disponibilità a contribuire al bilancio della difesa.

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