Guerra Ucraina Russia, Axios: "Duro confronto sulla Russia tra Kallas e Rubio al G7". LIVE
Duro scambio di battute al G7 tra l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Lo riporta Axios. I raid hanno preso di mira anche un quartiere residenziale e un reparto di maternità: tra i feriti c’è un bambino. Putin avrebbe chiesto agli oligarchi russi di contribuire all'esiguo bilancio della difesa del Paese per proseguire la guerra in Ucraina. Per Zelensky Trump, concentrato su guerra in Iran, sta esercitando pressioni sull'Ucraina per porre fine rapidamente al conflitto
in evidenza
Duro scambio di battute al vertice dei ministri del G7 tra l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Lo riporta Axios. Kallas ha fatto notare che Rubio, nello stesso forum un anno prima, aveva affermato che se Mosca avesse ostacolato gli sforzi Usa per porre fine alla guerra, gli Usa avrebbero perso la pazienza e avrebbero preso ulteriori misure contro il Cremlino. "Dopo un anno la Russia non si è mossa. Quando finirà la sua pazienza?", ha chiesto Kallas. "Stiamo facendo del nostro meglio", ha replicato Rubio
È di 3 morti e 11 feriti il bilancio degli attacchi russi che nella notte hanno colpito Odessa, nel sud dell'Ucraina. I raid hanno preso di mira anche un quartiere residenziale e un reparto di maternità, ha reso noto l'amministrazione provinciale spiegando che tra i feriti c’è un bambino. Vladimir Putin avrebbe chiesto agli oligarchi russi di contribuire all'esiguo bilancio della difesa del Paese per proseguire la guerra in Ucraina. A riportarlo è il Financial Times, citato dal Guardian, secondo cui almeno due uomini d'affari russi avrebbero comunicato al leader di Mosca la loro disponibilità a contribuire al bilancio della difesa.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
- Ue, al via da oggi 18 marzo lo stop graduale al gas russo: cosa significa e scenari
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Axios: "Duro confronto sulla Russia tra Kallas e Rubio al G7" (2)
Rubio ha affermato che gli Stati Uniti stavano cercando di dialogare con entrambe le parti, ma che stanno aiutando solo una di esse, l'Ucraina, fornendo armi, informazioni di intelligence e altro supporto. Dopo l'acceso scambio di battute, diversi ministri europei presenti nella stanza sono intervenuti per ribadire la loro volontà che gli Stati Uniti continuino a perseguire la via diplomatica tra Russia e Ucraina, ha riferito una fonte. Secondo due fonti di Axios, al termine dell'incontro Rubio e Kallas si sarebbero appartati brevemente per cercare di stemperare gli animi. Ma il teso scambio di battute, avvenuto alla presenza dei ministri degli esteri degli alleati, è stato sintomatico della reciproca diffidenza tra gli Stati Uniti e molti dei loro alleati europei a causa della guerra in Ucraina.
Zelensky: "Con gli Emirati accordo di cooperazione per il settore difesa"
L'Ucraina e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo di cooperazione nel settore della difesa. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una visita a sorpresa negli Emirati Arabi Uniti, il giorno dopo l'annuncio di un accordo di difesa raggiunto tra Ucraina e Arabia Saudita. Le intese tra Kiev e i due partner regionali sono state firmate mentre gli Stati del Golfo sono colpiti da droni e missili iraniani lanciati da Teheran in risposta agli attacchi israelo-americani. Kiev sta cercando di sfruttare la propria esperienza nella distruzione dei droni russi per assistere gli Stati del Golfo e ha dispiegato esperti anti-drone nella regione, inclusi gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Zelensky ha annunciato sui social media di aver incontrato il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e che i due leader "hanno concordato di cooperare nel campo della sicurezza e della difesa. I nostri team definiranno i dettagli". "Per tutti gli Stati normali, è importante garantire la stabilità e proteggere le vite umane di fronte alle minacce attuali. L'Ucraina possiede competenze rilevanti in questo settore", ha aggiunto. L'Ucraina vanta un sistema di difesa anti-drone tra i migliori al mondo. Il Paese ha offerto di scambiare i suoi intercettori di droni con i missili antiaerei, molto piu' costosi, utilizzati dagli Stati del Golfo per abbattere i droni iraniani. Kiev afferma di aver bisogno di un maggior numero di questi missili per contrastare i quasi quotidiani attacchi missilistici russi, che prendono di mira l'Ucraina dall'inizio del 2022. "La protezione deve essere sufficiente ovunque. Per questo siamo aperti alla cooperazione che, da un punto di vista strategico, rafforzerà certamente i nostri popoli e la protezione delle vite umane nei nostri Paesi", ha aggiunto Zelensky.
Media: "Kallas bacchetta Rubio: 'Quando vi muovete?'"
Non sono mancate tensioni ieri alla riunione dei ministri degli Esteri del G7 vicino a Parigi. Lo riferisce Axios che dà conto di uno scambio molto teso tra l'Alto rappresentante della politica estera europea, Kaja Kallas, e il segretario di Stato Marco Rubio sull'Ucraina. A quanto racconta Barak Ravid, Kallas ha criticato gli Stati Uniti per non aver aumentato la pressione su Mosca. Alla ministeriale di un anno fa, ha ricordato, Rubio aveva detto che se la Russia avesse ostacolato gli sforzi degli Stati Uniti per porre fine alla guerra, gli Stati Uniti avrebbero esaurito la pazienza e avrebbero preso più provvedimenti contro il Cremlino. "E' passato un anno e la Russia non si è mossa", ha ricordato Kallas, "quando finirà la tua pazienza?". Visibilmente infastidito, Rubio ha risposto alzando la voce: "Stiamo facendo il possibile per porre fine alla guerra. Se pensi di poter fare di meglio, vai pure avanti tu. Ci faremo da parte". Rubio ha detto che gli Stati Uniti stanno cercando di parlare con entrambi, ma aiutano solo una parte, l'Ucraina, con armi, intelligence e altro supporto. Due fonti hanno detto che al termine dell'incontro, Rubio e Kallas hanno avuto un breve colloquio per cercare di raffreddare il clima.
Axios: "Duro confronto sulla Russia tra Kallas e Rubio al G7"
Duro scambio di battute, ieri al vertice dei ministri del G7, tra l'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Lo riporta Axios. Kallas ha fatto notare che Rubio, nello stesso forum un anno prima, aveva affermato che se Mosca avesse ostacolato gli sforzi Usa per porre fine alla guerra, gli Usa avrebbero perso la pazienza e avrebbero preso ulteriori misure contro il Cremlino. "Dopo un anno la Russia non si è mossa. Quando finirà la sua pazienza?", ha chiesto Kallas. "Stiamo facendo del nostro meglio. Se pensate di poter fare di meglio,fate pure. Noi ci faremo da parte",la spazientita risposta di Rubio.
Raid Mosca contro ospedale ostetrico Odessa, due morti e 11 feriti
Due persone sono rimaste uccise e altre undici ferite, fra cui un bambino, in un raid delle forze di Mosca contro un ospedale ostetrico di Odessa. Dalla struttura sono state evacuate 81 persone. Nell'attacco sono stati anche distrutti edifici abitativi, una televisione locale, infrastrutture della città. Il tetto dell'ospedale è rimasto danneggiato.
Zelensky giunto a Doha "per incontri di lavoro"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è appena atterrato a Doha, in Qatar, dove terrà "incontri di lavoro". Lo riferisce al Jazeera citando l'agenzia di stampa del Qatar. Zelenskyy è stato accolto all'aeroporto internazionale di Doha dal Ministro di Stato per gli Affari Esteri, Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, e dall'ambasciatore ucraino in Qatar, Andrii Kuzmenko. "Sua Eccellenza il Presidente Volodymyr Zelenskyy dell'Ucraina è arrivato a Doha questa mattina per una visita di lavoro nel Paese", si legge nel comunicato. Visita che segue quella già avvenuta negli Emirati.
Zelensky: "Al via cooperazione con Emirati in sicurezza e difesa"
Ucraina ed Emirati arabi uniti hanno concordato di cooperare nel settore della sicurezza e della difesa, ha annunciato Volodymir Zelensky dopo aver incontrato il Presidente degli Emirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan che ha ringraziato il 'team' ucraino già al lavoro negli Emirati. "Per l'Ucraina è anche una questione di principio: il terrore non deve prevalere in alcun luogo al mondo. La protezione deve essere sufficiente ovunque. Queste sono le ragioni per cui siamo aperti a un lavoro comune che, in prospettiva strategica, rafforzerà certamente le nostre popolazioni e la protezione di vite umane nei nostri Paesi", ha scritto Zelensky in un post su X.
Con Al Nayan, "abbiamo discusso della situazione della sicurezza negli Emirati, dei raid dell'Iran e del blocco dello Stretto di Hormuz, che colpisce direttamente il mercato del petrolio globale. Per tutti i Paesi normali, è importante garantire la sicurezza e proteggere vite umane nel quadro delle minacce di oggi. L'Ucraina ha in questo settore expertise importante: le nostre città malauguratamente sono sottoposte ad attacchi su base quotidiana da quattro anni". "Gli ucraini hanno sviluppato un sistema di protezione appropriato che offre un tasso di intercettazioni significativo di droni e missili nemici. Ed è esattamente questo approccio sistematico e l'integrazione dell'esperienza che offriamo ai nostri partner", ha sottolineato Zelensky, precisando che i dettagli della cooperazione saranno definiti da delegazioni dei due Paesi.
Zelensky: "L'Ucraina e gli Emirati Arabi coopereranno nella difesa"
L'Ucraina e gli Emirati Arabi Uniti hanno "concordato di cooperare nel campo della sicurezza e della difesa". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky facendo sapere sui social di aver "incontrato il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed". "Sono grato per l'incontro e per la disponibilità a collaborare. I nostri team definiranno gli ultimi dettagli", spiega Zelensky. "Il presidente ha ringraziato il nostro team per il lavoro svolto qui negli Emirati. Anche per l'Ucraina si tratta di una questione di principio: il terrorismo non deve prevalere in nessuna parte del mondo. La protezione deve essere sufficiente ovunque. Per questo siamo aperti a una collaborazione che, in un'ottica strategica, rafforzerà sicuramente i nostri cittadini e la protezione della vita nei nostri Paesi", scrive il presidente ucraino. "Abbiamo discusso della situazione della sicurezza negli Emirati, degli attacchi iraniani e del blocco dello Stretto di Hormuz, che ha un impatto diretto sul mercato petrolifero globale. Per tutti gli Stati normali, è fondamentale garantire la stabilità e proteggere le vite umane di fronte alle minacce odierne. L'Ucraina - prosegue - possiede una notevole esperienza in questo campo: le nostre città, purtroppo, sono state oggetto di attacchi quotidiani per quattro anni di guerra su vasta scala. Gli ucraini hanno sviluppato un sistema di protezione efficace che garantisce un'elevata percentuale di intercettazione di droni e missili nemici. Questo approccio sistematico e l'integrazione delle esperienze sono esattamente ciò che offriamo ai nostri partner".
Mosca: "Russia adotterà misure di ritorsione contro Seul se fornirà armi a Kiev"
La Russia sarà costretta ad adottare misure di ritorsione contro la Corea del Sud se Seul inizierà a fornire armi all'Ucraina, ha affermato il vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, in una intervista alla Tass. "Abbiamo trasmesso alla Corea del Sud attraverso diversi canali la posizione della Russia sull'inammissibilità della partecipazione di Seul al rifornimento diretto o indiretto di armi letali al regime di Kiev, anche nel quadro dell'iniziativa Purl (Prioritized Requirements List, il programma per l'acquisto da parte degli alleati di armi dagli stock Usa per rifornire l'Ucraina, ndr)", ha spiegato. "In caso contrario, le relazioni bilaterali fra la Corea del Sud subiranno conseguenze negative e saremo costretti a usare misure di ritorsione", ha aggiunto auspicando che questo non avvenga. Con la guerra in Ucraina, la Russia ha rafforzato la sua alleanza militare con la Corea del Nord, che ha fornito a Mosca proiettili e personale militare, inviato a combattere al fianco dei soldati russi nel Kursk).
L'India acquista armi per 25 miliardi: "Anche i sistemi S-400 russi" (2)
La decisione è stata annunciata ieri dal ministero della Difesa indiano. Diversi media riportano che il mese scorso l'India abbia anche approvato l'acquisto di caccia francesi Rafale e aerei da ricognizioni americani P-8. Separatamente - scrive l'agenzia di stampa indiana Pti - New Delhi ieri ha detto di aver siglato un contratto da 4,45 miliardi di rupie, circa 46,9 milioni di dollari, con la società russa Rosoboronexport per l'acquisto di sistemi missilistici di difesa aerea Tunguska.
Zelensky: "Raid su Odessa è terrorismo contro civili"
Durante la notte le forze russe hanno colpito diverse infrastrutture civili ad Odessa, tra cui un ospedale ostetrico, causando vittime e ingenti danni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l'attacco, definendolo "puro terrorismo contro la popolazione civile", in quanto "non c'era alcuno scopo militare". In un post su X, il leader di Kiev ha confermato l'entità dei danni ai diversi siti colpiti da una sessantina di droni, tra cui la maternità del distretto di Primorskyi, edifici residenziali, attività commerciali, porto e infrastrutture critiche. Il bilancio, confermato Zelensky, è di un morto e più di dieci persone ferite, tra cui un bambino. Attacchi notturni si sono verificati anche nelle regioni di Poltava e Dnipro, causando altri due morti e alcuni feriti. "Ogni attacco di questo tipo dimostra che la Russia non ha alcuna intenzione di porre fine a questa guerra. Per questo motivo, qualsiasi allentamento della pressione è pericoloso", ha sottolineato Zelensky. Il presidente ucraino ha ribadito l'importanza di portare avanti "sforzi coordinati per proteggere le vite umane, le nostre città, i nostri villaggi e le nostre infrastrutture", rafforzando sia "la difesa del nostro Paese che la nostra diplomazia".
Guerra Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per sostenere la difesa russa"
Secondo il Financial Times, almeno due uomini d'affari russi avrebbero comunicato a Putin la loro disponibilità a contribuire al bilancio della difesa del Paese per sostenere la guerra. Secondo il Guardian, lo scorso anno la spesa per la difesa del Cremlino è aumentata del 42%. Intanto, Zelensky ha annunciato "progressi delle forze ucraine nelle zone meridionali della linea del fronte", mentre crescono i timori di Kiev per un possibile dirottamento delle armi Usa in Iran
Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per la difesa'Vai al contenuto
Zelensky: "Attacco su Odessa senza senso militare, terrore contro vita civile"
"Nella notte di oggi, i russi hanno colpito massicciamente Odessa. Non c'era alcun senso militare, si trattava semplicemente di terrore contro la vita civile ordinaria". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. "C'erano più di 60 droni in questo attacco alla città. Purtroppo, ci sono stati molti danni. Tra gli obiettivi colpiti c'era un maternità, edifici residenziali ordinari, imprese, infrastrutture portuali e critiche", spiega. "I nostri servizi continuano a lavorare e ad aiutare nei luoghi dove è necessario. Purtroppo, al momento, è noto che una persona è morta. Le mie condoglianze ai parenti e agli amici. Più di dieci persone sono state ferite, e tra queste c'è un bambino. Ci sono stati anche attacchi nella regione di Poltava e Dnipro questa notte", afferma Zelensky. "Ogni attacco di questo tipo dimostra che la Russia non vuole porre fine alla guerra. Pertanto, qualsiasi indebolimento della pressione su di essa è pericoloso. E un lavoro coordinato per proteggere le persone e la vita ci aiuterà, aiuterà la difesa del nostro Paese e la diplomazia. Ringrazio tutti i partner che lavorano con noi e sostengono il nostro popolo. Lavoriamo con tutti - conclude - per dare più forza al nostro Paese e più possibilità di difendere la vita in Ucraina ogni giorno e ogni notte - le nostre città e i nostri villaggi, la nostra infrastruttura. La difesa congiunta e le azioni coordinate possono funzionare al meglio".
L'India acquista armi per 25 miliardi: "Anche i sistemi S-400 russi"
Il governo indiano ha approvato l'acquisto di nuove armi per un valore stimato di 2,38 bilioni di rupie, circa 25 miliardi di dollari, e tra gli armamenti che Nuova Delhi intende acquistare vi sono anche i sistemi missilistici russi di difesa aerea S-400 e aerei militari da trasporto: lo riportano diversi media, tra cui l'agenzia di stampa indiana Pti, secondo cui il ministero della Difesa di Delhi "non ha specificato le quantità esatte" di armi che acquisterà ma alcune fonti sostengono che si tratti di "cinque unità S-400 e 60 aerei da trasporto". La Russia è considerata la principale fornitrice di armi dell'India.
Missile Flamingo colpisce impianto esplosivi nell'ovest della Russia
Un missile Flamingo ucraino ha colpito l'impianto di produzione di esplosivi JSC Promsintez nella regione russa di Samara. Lo riportano canali di informazione russi su Telegram. L'impianto di produzione si trova nella città di Chapaevsk, nell'ovest della Federazione Russa. Una foto pubblicata sui social media da canali Telegram russi mostrerebbe presumibilmente il missile FP-5 Flamingo in avvicinamento all'impianto.
Prodotto in Ucraina, il missile Flamingo è stato utilizzato da Kiev solo in poche occasioni da quando è stato presentato per la prima volta la scorsa estate, e il suo utilizzo, secondo quanto riportato, è aumentato a partire da novembre 2025. Con una testata da 1.000 chilogrammi e una gittata dichiarata di 3.000 chilometri, il Flamingo promette di potenziare drasticamente la capacità di attacco a lungo raggio del paese.
Attacco con droni su Odessa, colpito ospedale maternità
Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni contro la città di Odessa, ferendo almeno 10 persone, tra cui un bambino, e colpendo infrastrutture civili. Il governatore dell'oblast, Serhiy Lysak, ha dichiarato che un drone ha colpito il tetto di un ospedale di maternità, nonché di tre "istituti scolastici", nel distretto di Prymorskyi della città. Anche un condominio è stato colpito. Dei dieci feriti, almeno due versano in gravi condizioni, ha dichiarato Lysak. Non si sono registrate vittime presso il reparto di maternità, poiché il personale e i pazienti sono stati evacuati in un rifugio sotterraneo.
Droni di Kiev colpiscono grande raffineria russa
Droni ucraini hanno colpito nella notte una raffineria di petrolio nella città di Yaroslavl, nella Russia centrale. Lo riporta il canale di notizie Telegram Exilenova Plus, secondo cui è stata colpita la raffineria Slavneft-Yanos, una delle cinque più grandi della Russia, in grado di produrre oltre 15 milioni di tonnellate all'anno. La città di Yaroslavl si trova a circa 700 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e a circa 230 chilometri a nord-est di Mosca.
Sale a 3 il bilancio dei morti dagli attacchi su due città
Attacchi aerei su due città ucraine nelle prime ore di sabato hanno causato tre morti e almeno tredici feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Gli attacchi hanno colpito Odessa e Kryvyi Rig, danneggiando aree residenziali, un ospedale di maternità e un sito industriale. A Odessa, una persona è morta in ospedale a causa delle ferite riportate negli attacchi notturni, secondo quanto dichiarato da Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città. Altre undici persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, mentre si sono rilevati danni al tetto di un ospedale di maternità, a grattacieli e abitazioni in diversi quartieri. Lysak ha affermato che sono scoppiati incendi ai piani superiori di alcuni condomini, mentre le auto sono state danneggiate e gli edifici residenziali hanno subito la rottura di finestre e balconi. A Kryvyi Rig, due uomini sono stati uccisi e due feriti in un attacco mattutino che ha colpito un'azienda industriale, ha dichiarato Oleksandr Ganzha, capo dell'amministrazione regionale di Dnipro, precisando che nell'area colpita sono divampati incendi.
Un morto e undici feriti nei raid su Odessa
I raid aerei russi sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina, hanno causato un morto e undici feriti. Lo ha annunciato sabato l'amministrazione militare. "Purtroppo, siamo a conoscenza di un morto", ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare locale, Serhiy Lysak, specificando che sono stati colpiti un'area residenziale e un ospedale di maternità. Undici persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, ha aggiunto.
Cremlino: "Per ora in atto scenario peggiore, da Russia appoggio a qualsiasi iniziativa pace"
La Russia sta seguendo "molto da vicino la situazione in Medio Oriente per vedere i prossimi passi" ma "per ora è difficile pensare a uno scenario peggiore. Per ora le cose si stanno sviluppando secondo lo scenario peggiore", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando che "questa guerra va fermata". "Tutte le opzioni di forza per risolvere la questione nella regione sono cariche di conseguenze molto gravi non solo su scala regionale, ma anche su scala globale", ha aggiunto Peskov precisando che "qualsiasi azione che possa ristabilire la pace merita il pieno appoggio".
Zelensky: "Firmato accordo cooperazione Difesa con Arabia Saudita"
"Abbiamo raggiunto un importante accordo tra il Ministero della Difesa dell'Ucraina e il Ministero della Difesa del Regno dell'Arabia Saudita in materia di cooperazione nel settore della difesa. Il documento è stato firmato prima del nostro incontro con il Principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman Al Saud". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
Media, "Putin convoca oligarchi e chiede contributi volontari per guerra che continuerà"
Vladimir Putin ha convocato una riunione degli oligarchi in cui ha chiesto loro di contribuire alla guerra in Ucraina, ha reso noto The Bell, newsletter sulla Russia indipendente basata negli Stati Uniti. “Continueremo a combattere. Spingeremo ai confini del Donbass", ha detto Putin, come hanno riassunto due fonti al corrente dei contenuti discussi durante la riunione a porte chiuse. In seguito il Presidente russo, su una idea di Igor Sechin, ceo di Rosneft, ha proposto agli imprenditori di offrire dei contributi volontari al bilancio nel momento in cui molti di loro stanno incassando i dividenti della guerra in Medio Oriente (nei settori delle fonti di energia e dei fertilizzanti). Alcuni hanno risposto immediatamente: Suleiman Kerimov ha promesso di stanziare 100 milioni di rubli 1,23 miliardi di dollari). Almeno un altro tycoon si è subito impegnato. "Dobbiamo mantenerci concentrati. Se i mercati oscillano in una direzione oggi, possono tornare a oscillare nell'altra domani", ha detto anche Putin, avvertendo gli imprenditori a non montarsi la testa, e soprattutto a usare il surplus riconducibile all'aumento dei prezzi dell'energia, per mettere in regola i loro conti e i debiti con le banche russe. L'inizio della guerra in Medio Oriente è arrivata in un momento di forte crisi del bilancio in Russia