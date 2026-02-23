Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump apre alla possibilità di un'azione militare contro l’Iran dopo l’ultimatum di 10 giorni lanciato a Teheran. "Sto prendendo in considerazione un attacco mirato e limitato", ha dichiarato dalla Casa Bianca, riaccendendo il confronto sul dossier nucleare. Secondo quanto riportato dall’emittente israeliana Canale 12, dopo l’ultimo incontro a Washington con Trump, il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe espresso a un funzionario americano il timore che il presidente Usa non sia più completamente allineato alla strategia di Israele nei confronti dell’Iran. Dal canto suo, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha parlato di "segnali incoraggianti" emersi dai recenti negoziati, pur sottolineando che Teheran continua a monitorare attentamente le mosse degli Stati Uniti ed è pronta a ogni possibile scenario.

Intanto è arrivata la conferma di un nuovo round diplomatico: i negoziatori di Iran e Stati Uniti torneranno a incontrarsi giovedì prossimo a Ginevra. L’annuncio è stato dato dal ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Albusaidi, mediatore regionale dei colloqui, attraverso un post sui social.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: