Iran, sms anonimo arriva sui cellulari: "Trump è un uomo d'azione. Aspettate e vedrete"

Mondo
©Getty

Continua ad aumentare la tensione tra Teheran e Washington, nonostante la Repubblica islamica abbia fatto sapere di star lavorando ai termini di un accordo. Un nuovo round di negoziati è previsto a Ginevra giovedì ma Trump non accenna ad abbassare i toni. Nel frattempo pare sia comparso sui cellulari degli iraniani un nuovo messaggio anonimo

Circola sul web la notizia secondo cui nelle ultime ore un sms anonimo sia comparso sui telefoni cellulari degli iraniani con su scritto “Il presidente degli Stati Uniti è un uomo d’azione. Aspettate e vedrete”. 

Il messaggio è stato inviato?

A diffondere la notizia l’emittente con sede a Londra Iran International. A riferire dell’invio su X anche Mario Nawfal, imprenditore libanese-australiano, conduttore di podcast e commentatore politico. All’inizio di quest’anno, il Jerusalem Post ha pubblicato un articolo in cui ha riportato un post del Dipartimento di Stato americano che ritraeva una foto del presidente Trump accompagnata dalla didascalia: “Il presidente Trump è un uomo d’azione. Se non lo sapevate, ora lo sapete”. 

Continuano le proteste studentesche in Iran

Intanto nel fine settimana nuove proteste sono divampate nelle università iraniane da Teheran a Mashhad. Oltre ai video che circolano sul web, a dare notizie delle ultime manifestazioni è l’emittente Iran International. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno aumentato il dispiegamento di forze militari in Giordania e Arabia Saudita, la portaerei US Ford si trova nel Mar Mediterraneo e, in via precauzionale, è stato evacuato parte del personale americano dall’ambasciata che ha sede a Beirut, in Libano. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato domenica alla CBS di vedere una "buona possibilità" di una soluzione diplomatica alla situazione di stallo sul programma nucleare del suo Paese. 

©Getty

Mondo

Iran, la timeline delle proteste: una sfida costante al regime

Tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno, il Paese è di nuovo sceso in piazza per esprimere con forza il proprio dissenso al regime di Ali Khamenei, che ha reagito con una durissima repressione: si parla di decine di migliaia di morti. Questa volta la miccia è stato il crollo della moneta, ma l'Iran è ormai da tempo teatro di frequenti mobilitazioni popolari contro il potere

