Lo speciale sulla Groenlandia
Groenlandia, Donald Trump: "Il Canada è contrario al Golden Dome". LIVE

"Il Canada è contrario alla costruzione del Golden Dome sopra la Groenlandia, anche se il Golden Dome proteggerebbe il Canada. Invece, ha votato a favore di fare affari con la Cina, che 'se lo mangerà' entro il primo anno!". Lo ha scritto su Truth il presidente americano. L'intesa per l'isola artica prevede che "possiamo fare tutto quello che vogliamo", aveva riferito nelle scorse ore lo stesso tycoon

"Il Canada è contrario alla costruzione del Golden Dome sopra la Groenlandia, anche se il Golden Dome proteggerebbe il Canada. Invece, ha votato a favore di fare affari con la Cina, che 'se lo mangerà' entro il primo anno!". Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su 'Truth social'.

L'intesa per la Groenlandia prevede che "possiamo fare tutto quello che vogliamo", ha assicurato lo stesso presidente Usa. "Nessuno può concludere accordi sull'isola tranne noi e la Danimarca", replica Nuuk. I negoziati con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, volti ad aumentare la sicurezza nell'Artico, dovrebbero iniziare presto, ha dichiarato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen.

