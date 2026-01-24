"Il Canada è contrario alla costruzione del Golden Dome sopra la Groenlandia, anche se il Golden Dome proteggerebbe il Canada. Invece, ha votato a favore di fare affari con la Cina, che 'se lo mangerà' entro il primo anno!". Lo ha scritto su Truth il presidente americano. L'intesa per l'isola artica prevede che "possiamo fare tutto quello che vogliamo", aveva riferito nelle scorse ore lo stesso tycoon
in evidenza
"Il Canada è contrario alla costruzione del Golden Dome sopra la Groenlandia, anche se il Golden Dome proteggerebbe il Canada. Invece, ha votato a favore di fare affari con la Cina, che 'se lo mangerà' entro il primo anno!". Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su 'Truth social'.
L'intesa per la Groenlandia prevede che "possiamo fare tutto quello che vogliamo", ha assicurato lo stesso presidente Usa. "Nessuno può concludere accordi sull'isola tranne noi e la Danimarca", replica Nuuk. I negoziati con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, volti ad aumentare la sicurezza nell'Artico, dovrebbero iniziare presto, ha dichiarato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen.
Gli approfondimenti:
- Il discorso integrale di Trump. VIDEO
- Davos, la scritta luminosa "No kings": la protesta per l'arrivo di Trump
- Groenlandia, Trump: "Dobbiamo averla, non ci sarà troppa resistenza"
- Trump, un anno dall'insediamento del presidente Usa: il bilancio dalle guerre ai dazi
- Groenlandia, dagli Inuit alla minoranza danese: ecco chi ci vive
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Groenlandia, Trump: "Il Canada è contrario al Golden Dome, la Cina che se lo mangerà"
"Il Canada è contrario alla costruzione del Golden Dome sopra la Groenlandia, anche se il Golden Dome proteggerebbe il Canada. Invece, ha votato a favore di fare affari con la Cina, che 'se lo mangerà' entro il primo anno!". Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su 'Truth social'.