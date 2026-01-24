Ma l'immagine lanciata dai social manager del tycoon ha suscitato non poche ironie e meme sui social, a partire dal fatto che i pinguini vivono solo nell'emisfero australe. C’è chi ricorda al presidente che tagliare i fondi per l'istruzione forse non è stata una buona idea e chi invece dà la parola al pinguino: "Lo sai che questa non è la Groenlandia, vero?". Altri hanno commentato postando una cartina che evidenzia le zone in cui si possono trovare esemplari dell'animale. I più ostili invece hanno suggerito che il miglior compagno per Trump alla conquista della Groenlandia sarebbe un orso polare.

La Groenlandia non ospita pinguini

L'ex ministro della Difesa canadese, nonché premier dell'Alberta, Jason Jennedy ha commentato così: "Nella stessa settimana in cui ha fatto una figuraccia sulla Groenlandia e ha confuso più volte l'Islanda con la Groenlandia, ora il suo staff sta confondendo l'Antartide con la Groenlandia. "Trump vuole ribadire ancora una volta di essere un completo idiota. La Groenlandia non ospita pinguini e Trump non ha alcun diritto né sulla Groenlandia né sui pinguini. È davvero questa la Casa Bianca? Allora la Casa Bianca è una battuta ignorante", gli ha fatto eco l'economista svedese Anders Aslung. Infine c'è chi ricorda un'altra gaffe della Casa Bianca con questi animali, quando nel Liberation Day il neoeletto presidente impose dazi anche alle isole Heard e McDonald, popolate solo da innocenti pinguini.