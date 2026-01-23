Groenlandia, Danimarca: "Presto negoziati con Usa". Trump: facciamo ciò che vogliamo. LIVE
L'intesa per la Groenlandia prevede che "possiamo fare tutto quello che vogliamo", assicura il presidente Usa. "Nessuno può concludere accordi sull'isola tranne noi e la Danimarca", replica Nuuk. I negoziati con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, volti ad aumentare la sicurezza nell'Artico, dovrebbero iniziare presto, ha dichiarato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen
Wadephul, Italia e Germania vogliono l'Ue forte ma rapporti stabili con Usa
"Le sfide di fronte a noi sono enormi e l'Europa parla con una voce", come nel caso del sostegno alla Danimarca e la Groenlandia", ma allo stesso tempo "anche il governo italiano e quello tedesco hanno dimostrato che è importante mantenere relazioni stabili con gli Stati Uniti". Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul intervenendo al business forum Italia-Germania a Roma. Il ministro è tornato sulla forte partnership economica tra Roma e Berlino: "l'Europa deve mantenere il suo cuore industrale ed il compito di Italia e Germania è spingere l'Ue a rafforzare questo cuore industriale, rafforzando la competitività". "Senza un'industria forte non c'è crescita economica, necessaria per essere presi sul serio al livello internazionale", gli ha fatto eco la ministra per gli affari economici e energia tedesca Katherina Reiche, ricordando che i tessuti produttivi di Italia e Germania sono "molto più interconnessi tra loro rispetto ad altri partner", con un volume di affari che ha raggiunto i 147 miliardi di euro nel 2024
La premier danese oggi in Groenlandia per incontrare il premier Nielsen
Il primo ministro Mette Frederiksen si recherà oggi da Bruxelles a Nuuk per incontrare il presidente del Naalakkersuisut, Jens-Frederik Nielsen. Lo fa sapere la cancelleria della premier.
Ministro francese Barrot in Groenlandia nelle prossime settimane
Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha annunciato oggi che si recherà in Groenlandia ''su invito delle autorità, nelle prossime settimane'', confermando il sostegno della Francia alla Danimarca dinanzi alle velleità statunitensi sul territorio autonomo danese. Intervistato stamattina da BFM/RMC, Barrot ha precisato che la data della missione nell'isola artica non è stata ancora definita. Ma secondo i media parigini potrebbe coincidere con l'apertura del consolato francese prevista per il 6 febbraio.
Fonti Ue: "Sugli Usa cambio di atmosfera al vertice Ue"
"C'è stato un netto cambiamento di atmosfera al Consiglio Europeo straordinario. La discussione tra i leader ha chiarito che quando si verifica una situazione come quella di pochi giorni fa, sulla Groenlandia e i dazi, è necessaria una risposta calma ma rapida e decisa, e che questa funziona". Lo assicura un alto funzionario europeo.
Groenlandia, Rutte vede Frederiksen: lavoriamo a difesa Artico
"E' stato bello vedere la prima ministra Mette Frederiksen questa mattina a Bruxelles. Stiamo lavorando insieme per garantire la sicurezza dell'intera Nato e svilupperemo la nostra cooperazione per migliorare la deterrenza e la difesa nell'Artico". Lo scrive su X il segretario generale della Nato, Mark Rutte. "La Danimarca continua a dare un contributo significativo alla nostra sicurezza condivisa e sta aumentando gli investimenti per fare ancora di piu'", aggiunge. L'ufficio di Frederiksen fa sapere che oggi la premier danese si rechera' in Groenlandia, a Nuuk, per incontrare il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.
Groenlandia: premier danese in missione oggi a Nuuk
La premier danese Mette Frederiksen si rechera' oggi a Nuuk, capitale della Groenlandia, per colloqui con la sua controparte, dopo la ritirata di Donald Trump dalle sue minacce di occupazione dell'isola artica. Frederiksen ha scritto su X che si rechera' a Nuuk da Bruxelles, dove venerdi' mattina ha avuto colloqui con il segretario generale della Nato Mark Rutte, che questa settimana a Davos ha raggiunto un presunto accordo con Trump sulla Groenlandia, i cui dettagli rimangono scarsi.
Caso Groenlandia, Trump: 'Con accordo possiamo fare tutto ciò che vogliamo'. VIDEO
Trump: "L'accordo per la Groenlandia è per sempre, ha cose buone anche per l'Ue”
L'accordo per la Groenlandia è "per sempre. Ci sono molte cose buone nell'intesa, anche per l'Europa. Lavoreremo insieme e la Nato sarà coinvolta. Non avremo alcuna spesa se non quella di realizzare il Golden Dome". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump. A chi gli chiedeva se l'intesa piacesse alla Danimarca, il presidente Usa ha risposto: "Piace a tutti".
Copenaghen: “Negoziati con gli Usa inizieranno abbastanza rapidamente”
I negoziati con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, volti ad aumentare la sicurezza nell'Artico, dovrebbero iniziare presto, ha dichiarato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen. "Avvieremo questi incontri abbastanza rapidamente. Non comunicheremo quando si terranno, perché ora è necessario togliere ogni drammaticità alla questione", ha detto Lokke ai giornalisti a Copenaghen, aggiungendo che i colloqui si concentreranno su "sicurezza, sicurezza e sicurezza".