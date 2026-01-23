"Le sfide di fronte a noi sono enormi e l'Europa parla con una voce", come nel caso del sostegno alla Danimarca e la Groenlandia", ma allo stesso tempo "anche il governo italiano e quello tedesco hanno dimostrato che è importante mantenere relazioni stabili con gli Stati Uniti". Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul intervenendo al business forum Italia-Germania a Roma. Il ministro è tornato sulla forte partnership economica tra Roma e Berlino: "l'Europa deve mantenere il suo cuore industrale ed il compito di Italia e Germania è spingere l'Ue a rafforzare questo cuore industriale, rafforzando la competitività". "Senza un'industria forte non c'è crescita economica, necessaria per essere presi sul serio al livello internazionale", gli ha fatto eco la ministra per gli affari economici e energia tedesca Katherina Reiche, ricordando che i tessuti produttivi di Italia e Germania sono "molto più interconnessi tra loro rispetto ad altri partner", con un volume di affari che ha raggiunto i 147 miliardi di euro nel 2024