Libano, raid su hotel a Beirut: 4 morti. Idf: "Colpiti capi hezbollah"

L'esercito dello Stato ebraico: "Colpiti capi delle Guardie rivoluzionarie dell'Iran". Tel Aviv aveva annunciato in precedenza di aver lanciato una nuova "ondata di attacchi" contro la capitale sostenendo di aver preso di mira la periferia meridionale della città. Media: "Oltre 30 vittime degli attacchi". Questa settimana nel Paese i raid hanno provocato quasi 400 morti, inclusi 84 bambini

Un attacco israeliano a un hotel nel centro di Beirut ha causato almeno quattro morti e 10 feriti. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese, mentre Israele ha affermato che gli obiettivi erano capi dei Guardiani della Rivoluzione iraniani. L’attentato ha colpito il Ramada Hotel nel quartiere di Raouché, una zona turistica costiera che in precedenza era stata risparmiata dagli attacchi israeliani contro il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Un fotografo dell’AFP che si è recato all’hotel ha visto una stanza al quarto piano con finestre in frantumi e pareti annerite, e decine di ospiti terrorizzati che fuggivano con i loro bagagli. L’agenzia francese non è stata in grado di verificare in modo indipendente l’identità delle vittime ma una fonte della sicurezza presente sul posto, che ha parlato a condizione di anonimato, ha affermato che i paramedici affiliati a Hezbollah hanno rimosso tre corpi dall’hotel.

Israele: "Colpiti comandanti Guardie rivoluzionarie dell'Iran" Israele ha affermato di aver preso di mira i comandanti delle Guardie rivoluzionarie iraniane nella capitale libanese Beirut, dopo che le autorità locali hanno dato notizia di quattro morti e dieci feriti per un raid aereo su un hotel del centro della città. L'attacco ha colpito il 'Ramada' nel quartiere di Raouché, una zona turistica sul lungomare finora risparmiata dagli attacchi israeliani contro il movimento sciita filoiraniano Hezbollah. Lo Stato ebraico ha dichiarato di aver "effettuato un attacco mirato contro i comandanti chiave della Forza Quds del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana a Beirut". "Il regime terroristico iraniano opera sistematicamente all'interno della popolazione civile in Iran e Libano sfruttando cinicamente i civili come scudi umani", ha accusato l'esercito israeliano su Telegram.

Media: 'In totale 32 morti in raid Idf a Beirut e nel Libano meridionale' In totale, gli attacchi dell'Idf di questa settimana hanno provocato 394 vittime, inclusi 84 bambini. Nei raid di oggi a Beirut e nel Libano meridionale sono morte almeno trentadue persone, tra cui minorenni. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese, secondo cui 20 delle vittime sono state uccise in un attacco contro un edificio nel villaggio di Sir al-Gharbiyah, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Tre persone sono state uccise in un attacco contro un'abitazione nel villaggio di Aitit, mentre quattro sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco contro il villaggio di Qana nelle prime ore di stamattina. Inoltre, cinque persone sono state uccise in un attacco contro un'abitazione nel villaggio di Batfakhta. Secondo fonti ufficiali israeliane, gli attacchi erano diretti ad alti funzionari libanesi della Forza Quds, dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva promesso "molte sorprese" per la prossima fase del conflitto. La maggior parte delle vittime è stata colpita in aree in cui il portavoce in lingua araba delle Idf, Avichay Adraee, aveva diramato avvisi di evacuazione ai residenti.