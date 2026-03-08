Sudan, droni attaccano due mercati nel Kordofan: 33 morti

Ieri due droni hanno colpito i mercati di Abu Zabad e Wad Banda, nello stato sudanese del Kordofan occidentale, controllato dai ribelli delle Forze di Supporto Rapido. Negli attacchi sono morte 33 persone e 59 sono rimaste ferite, riferiscono fonti mediche
Ieri attacchi con droni hanno colpito due mercati nel Sudan sudoccidentale, causando la morte di 33 persone. I raid hanno interessato le città di Abu Zabad e Wad Banda, nello stato del Kordofan occidentale, controllato dai ribelli delle Forze di Supporto Rapido. A riferirlo sono fonti mediche, secondo cui due droni hanno colpito i mercati delle due località.
Medico: “Quasi 60 feriti”
"Trentatre persone sono state uccise ieri e 59 sono rimaste ferite", ha detto un medico, precisando che 30 dei feriti sono ancora in cura in ospedale.
