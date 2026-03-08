Offerte Sky
Sudan, droni attaccano due mercati nel Kordofan: 33 morti

Mondo
©Getty

Ieri due droni hanno colpito i mercati di Abu Zabad e Wad Banda, nello stato sudanese del Kordofan occidentale, controllato dai ribelli delle Forze di Supporto Rapido. Negli attacchi sono morte 33 persone e 59 sono rimaste ferite, riferiscono fonti mediche

Ieri attacchi con droni hanno colpito due mercati nel Sudan sudoccidentale, causando la morte di 33 persone. I raid hanno interessato le città di Abu Zabad e Wad Banda, nello stato del Kordofan occidentale, controllato dai ribelli delle Forze di Supporto Rapido. A riferirlo sono fonti mediche, secondo cui due droni hanno colpito i mercati delle due località. 

Medico: “Quasi 60 feriti” 

 

"Trentatre persone sono state uccise ieri e 59 sono rimaste ferite", ha detto un medico, precisando che 30 dei feriti sono ancora in cura in ospedale. 

Cosa sappiamo della base militare segreta tra Egitto e Sudan
Mondo

Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran

La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con l’intervento militare iniziato lo scorso 28 febbraio contro Teheran. Le due principali fonti di preoccupazione sono l’inizio di un conflitto più ampio, con il coinvolgimento di altri Paesi (38%), e le conseguenze economiche legate all’aumento dei prezzi del petrolio e del carburante (37%). E, in questa situazione, quasi la metà degli italiani (48%) ritiene che il governo italiano dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e mediazione

