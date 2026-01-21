Trump, la Groenlandia e il futuro (a rischio) della Nato

Se si guarda in controluce all’attivismo di Trump in politica estera negli ultimi mesi, quel che emerge è un disegno nel quale gli Stati Uniti desiderano affermarsi come egemoni del mondo. Non che sia una novità, perché per buona parte del XX secolo è stato così. Ma l’elemento nuovo è che, questa volta, gli USA hanno smesso di farsi scudo, almeno formalmente, con il rispetto del diritto internazionale