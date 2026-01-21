Trump, la Groenlandia e il futuro (a rischio) della Nato

Se si guarda in controluce all’attivismo di Trump in politica estera negli ultimi mesi, quel che emerge è un disegno nel quale gli Stati Uniti desiderano affermarsi come egemoni del mondo. Non che sia una novità, perché per buona parte del XX secolo è stato così. Ma l’elemento nuovo è che, questa volta, gli USA hanno smesso di farsi scudo, almeno formalmente, con il rispetto del diritto internazionale
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi