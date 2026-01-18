Guerra Ucraina Russia, negoziatori di Zelensky in Florida: "Mosca non vuole la pace". LIVE
Il team ucraino - guidato dal nuovo capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Budanov e formato dal capo negoziatore Rustem Umerov e da David Arakhamia – sottolinea che “l'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace”. Donald Trump, per il Financial Times, vorrebbe estendere ad altre aree calde del mondo, Venezuela e Ucraina in testa, il 'Board of peace' messo in piedi per gestire la seconda fase dell'accordo per la Striscia di Gaza
in evidenza
Zelensky invia negli Stati Uniti la sua squadra di negoziatori per incontrare gli inviati di Donald Trump e risolvere i disaccordi su uno dei passaggi fondamentali per arrivare alla fine della guerra in Ucraina: le garanzie di sicurezza statunitensi per Kiev, che il leader ucraino spera di firmare la prossima settimana, in occasione di un vertice con il presidente americano al World Economic Forum nella città svizzera. Il team ucraino - guidato dal nuovo capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Budanov e formato dal capo negoziatore Rustem Umerov e da David Arakhamia – sottolinea che “l'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace”. Donald Trump, per il Financial Times, vorrebbe estendere ad altre aree calde del mondo, Venezuela e Ucraina in testa, il 'Board of peace' messo in piedi per gestire la seconda fase dell'accordo per la Striscia di Gaza. Tensioni nella maggioranza sugli aiuti a Kiev e sulla sicurezza. Nell'informativa in Aula il ministro Crosetto si dice "fiero" degli aiuti a Kiev, mentre "qualcuno si vergona". E aggiunge: "Se potessi manderei altre armi".
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Blackout nelle zone occupate dai russi, 'provocate da attacchi droni'
Interruzioni della fornitura di energia elettrica si sono verificate nelle aree occupate dalla Russia nella regione di Zaporizhzhia a seguito di attacchi di droni di Kiev, secondo quanto hanno reso noto le autorità nominate da Mosca. Il governatore della regione, Yevgeny Balitsky, ha detto che "parti significative" sono state colpite e che generatori stanno assicurando le forniture a strutture critiche, come gli ospedali. Inoltre, ha minacciato misure punitive per chi pubblica i video come mostrano la difesa aerea in azione o le conseguenze dei raid, come quelli che stanno circolando sui social media. Anche il governatore nominato dal Cremlino di Kherson, Vladimir Saldo, ha riportato blackour nella sua regione che hanno lasciato centinaia di piccoli centri abitati senza elettricità.
Kiev, nuovo attacco a infrastrutture energetiche a Odessa
Le truppe russe hanno nuovamente attaccato le infrastrutture energetiche nella regione di Odessa, danneggiando un edificio produttivo. Lo riferisce il Servizio di emergenza statale sU Facebook, scrive Ukrinform. "L'attacco ha provocato un incendio , che i vigili del fuoco hanno rapidamente spento", si legge. Non si segnalano morti né feriti.
Kiev, una donna uccisa in attacco aereo russo a Kharkiv
Attacchi aerei russi hanno ucciso una donna a Kharkiv e ne hanno ferito diverse altre a Sumy, hanno riferito questa mattina le autorità di queste città dell'Ucraina nord-orientale. "Una persona è morta in seguito a un attacco di un drone nemico su un'abitazione privata", ha affermato nella notte su Telegram il sindaco di questa importante città vicino al confine con la Russia, Igor Terekhov. Il capo dell'amministrazione militare locale, Oleg Synegubov, ha specificato che la vittima è una donna di 20 anni. I servizi di emergenza hanno segnalato un attacco aereo su una zona residenziale di Sumy (nord-est), ferendo quattro persone, tra cui un bambino di sette anni, e danneggiando 15 edifici.
Mosca, conquistati due villaggi nel Donetsk e Zaporizhzhia
L'esercito russo ha rivendicato di aver conquistato il villaggio ucraino di Privillia nel Donetsk e il villaggio di Pryluky, nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo. "Unità del gruppo di forze meridionale hanno liberato la località popolata di Privolye (nome russo di Privillia, ndr) nella Repubblica Popolare di Donetsk grazie alle loro azioni risolute", ha dichiarato il ministero citato dalla Tass. "Unità del gruppo di forze orientale sono avanzate in profondità nella difesa nemica e hanno liberato la località popolata di Pryluky" nella regione di Zaporizhzhia, si legge nella nota.
Kiev, "solo oggi 117 scontri armati con i russi"
"Oggi le forze della difesa ucraine hanno ingaggiato 117 scontri con gli invasori russi. I combattimenti più accesi nel settore di Pokrovsk". Lo annuncia lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, scrive Ukrinform. "Dall'inizio della giornata, ci sono stati 117 scontri... Le forze russe hanno effettuato 66 attacchi aerei, sganciando 163 bombe aeree guidate. Inoltre, hanno utilizzato 3.585 droni kamikaze e condotto 2.857 bombardamenti contro le posizioni delle nostre truppe e le aree civili", si legge nel rapporto. A Sumy intanto si contano almeno tre feriti per un drone russo, mentre nella regione di Zaporizhzhia gli occupanti russi hanno bombardato Vilniansk, provocando un incendio che ha causato un blackout.
Zelensky: "Mosca prepara nuovi attacchi a infrastrutture ed energia"
"Un rapporto del Capo dell'Intelligence della Difesa Oleh Ivashchenko, principalmente sui compiti assegnati all'esercito russo. Non riscontriamo alcuna volontà da parte dell'aggressore di rispettare gli accordi o di porre fine alla guerra. Al contrario, ci sono ampie informazioni sui preparativi per ulteriori attacchi russi al nostro settore energetico e alle nostre infrastrutture, comprese le strutture e le reti che servono le nostre centrali nucleari". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ogni attacco russo al settore energetico, in un inverno così rigido, indebolisce e compromette gli sforzi degli Stati chiave - in particolare degli Stati Uniti - per porre fine a questa guerra. L'Ucraina sta dimostrando un atteggiamento diplomatico il più costruttivo possibile, mentre la Russia si concentra solo sugli attacchi e sulla persecuzione della popolazione. I partner devono trarre le dovute conclusioni da questa situazione. Forniremo le informazioni disponibili a coloro che nel mondo hanno un'influenza significativa e possono fornire assistenza", ha concluso.
Negoziatori Kiev in Florida per i colloqui di pace
I negoziatori ucraini sono arrivati negli Stati Uniti per i colloqui con l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e suo genero Jared Kushner, con l'obiettivo di porre fine al conflitto con la Russia. Lo ha riferito Kyrylo Budanov, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky e membro della delegazione. "Arrivati negli Stati Uniti. Con (il capo della sicurezza) Roustem Oumerov e (il negoziatore) David Arakhamia, avremo un importante colloquio con i nostri partner americani sui dettagli dell'accordo di pace", ha affermato Budanov sui social media, aggiungendo che "è previsto un incontro congiunto con Stephen Witkoff, Jared Kushner e (il segretario americano dell'esercito) Dan Driscoll".
Russia, abbattuti 63 droni ucraini nella notte
Nel corso della scorsa notte sono stati abbattuti 63 droni ucraini sul territorio russo. Lo riferisce il ministero della Difesa russo.