Negoziatori di Zelensky in Florida: "Mosca non vuole la pace". LIVE

Interruzioni della fornitura di energia elettrica si sono verificate nelle aree occupate dalla Russia nella regione di Zaporizhzhia a seguito di attacchi di droni di Kiev, secondo quanto hanno reso noto le autorità nominate da Mosca. Il governatore della regione, Yevgeny Balitsky, ha detto che "parti significative" sono state colpite e che generatori stanno assicurando le forniture a strutture critiche, come gli ospedali. Inoltre, ha minacciato misure punitive per chi pubblica i video come mostrano la difesa aerea in azione o le conseguenze dei raid, come quelli che stanno circolando sui social media. Anche il governatore nominato dal Cremlino di Kherson, Vladimir Saldo, ha riportato blackour nella sua regione che hanno lasciato centinaia di piccoli centri abitati senza elettricità.