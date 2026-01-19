Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia sta cercando di danneggiare le centrali nucleari ucraine. La parte ucraina ha informazioni su quali impianti Mosca starebbe spiando. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando il discorso serale del capo dello Stato. "Se i russi volessero davvero e seriamente porre fine alla guerra, si concentrerebbero sulla diplomazia, non sugli attacchi missilistici, non sui blackout e sui tentativi di danneggiare persino i nostri impianti nucleari.

Kiev ha avuto colloqui "sostanziali" con il genero di Donald Trump, Jared Kushner, e l'inviato Steve Witkoff, e si prevede che i colloqui proseguiranno a Davos in settimana. Lo ha annunciato il capo della sicurezza ucraina. "Abbiamo avuto colloqui sostanziali sul piano di sviluppo economico e prosperità, nonché sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina", ha dichiarato il capo della sicurezza Rustem Umerov sui social media.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: