Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Mosca vuole danneggiare nostre centrali nucleari"
L'Ucraina ha informazioni su quali impianti Mosca starebbe spiando. "Tutto indica chiaramente che la diplomazia non è assolutamente una priorità per la Russia", ha sottolineato il presidente. Kiev intanto ha avuto colloqui "sostanziali" con il genero di Donald Trump, Jared Kushner, e l'inviato Steve Witkoff, e si prevede che i colloqui proseguiranno a Davos questa settimana
in evidenza
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia sta cercando di danneggiare le centrali nucleari ucraine. La parte ucraina ha informazioni su quali impianti Mosca starebbe spiando. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando il discorso serale del capo dello Stato. "Se i russi volessero davvero e seriamente porre fine alla guerra, si concentrerebbero sulla diplomazia, non sugli attacchi missilistici, non sui blackout e sui tentativi di danneggiare persino i nostri impianti nucleari.
Kiev ha avuto colloqui "sostanziali" con il genero di Donald Trump, Jared Kushner, e l'inviato Steve Witkoff, e si prevede che i colloqui proseguiranno a Davos in settimana. Lo ha annunciato il capo della sicurezza ucraina. "Abbiamo avuto colloqui sostanziali sul piano di sviluppo economico e prosperità, nonché sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina", ha dichiarato il capo della sicurezza Rustem Umerov sui social media.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
In Ucraina interruzioni elettriche d'emergenza in più regioni
In diverse regioni dell'Ucraina sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza a causa della difficile situazione del sistema elettrico causata dalle conseguenze degli attacchi russi. Lo ha riferito l'azienda energetica Ukrenergo su Telegram, riferisce Ukrinform. "I programmi di interruzione di corrente pubblicati in via preliminare nelle regioni in cui sono state applicate le chiusure di emergenza non sono attualmente in vigore. Gli operatori del settore energetico stanno lavorando per ripristinare la stabilità dell'alimentazione elettrica il prima possibile", scrive l'azienda. Ieri pomeriggio erano state disposte interruzioni di corrente di emergenza nella regione di Kiev. Intanto nella comunità di Vilnia, nel distretto di Zaporizhzhia, 23 mila consumatori erano rimasti senza elettricità a causa dei bombardamenti russi: la corrente è stata ripristinata. Lo ha riferito Zaporizhzhiaoblenergo su Telegram, riferisce sempre Ukrinform. "I lavori per ripristinare l'alimentazione elettrica - scrive - sono iniziati non appena le condizioni di sicurezza lo hanno permesso e sono proseguiti 24 ore su 24. Due squadre composte da 12 specialisti e 4 unità di mezzi speciali hanno lavorato per eliminare i danni. Nonostante le difficili condizioni di lavoro - il rischio di nuovi bombardamenti e le basse temperature - in poche ore siamo riusciti a ripristinare l'alimentazione elettrica a 11 mila famiglie. Oggi, verso l'1:35, l'alimentazione elettrica è stata completamente ripristinata per tutte le 23.000 famiglie", ha dichiarato Andriy Stasevsky, direttore della società energetica. Ieri le truppe russe avevano lanciato 684 attacchi contro 34 insediamenti nella regione di Zaporizhia
La Russia abbatte 92 droni ucraini in sei regioni russe
Le difese aeree russe hanno abbattuto 92 droni ad ala fissa ucraini in sei regioni russe durante la notte, ha riferito oggi il ministero della Difesa russo. "Durante la notte, le difese aeree hanno intercettato e distrutto 92 droni ad ala fissa ucraini", ha dichiarato il comando militare russo su Telegram. Il maggior numero di droni è stato abbattuto nella regione di confine di Belgorod (31), seguita da Saratov (29) e Voronezh (25). Un numero considerevolmente inferiore è stato abbattuto nelle regioni di Bryansk (3), Tambov (3) e Kursk (1). Il governatore di Voronezh, Alexander Gusev, ha confermato questa mattina l'abbattimento di almeno 24 droni ucraini nella regione. "Ieri sera, le difese aeree russe hanno rilevato e distrutto 24 dispositivi aerei in quattro distretti e un comune nella regione di Voronezh", ha scritto su Telegram, sottolineando che non si sono verificate vittime o danni materiali.
Odessa attaccata nella notte, danni a edifici, negozi e infrastrutture
A Odessa edifici residenziali e infrastrutture sono stati danneggiati a causa di un attacco notturno da parte dei russi. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Serhiy Lysak. Secondo il funzionario "a causa dell'attacco nemico notturno, edifici residenziali e le infrastrutture della città sono stati danneggiati". L'onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre di edifici commerciali e di una concessionaria d'auto. Non si sono registrati feriti