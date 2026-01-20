Ucraina, Kiev sotto attacco: droni e missili sulla Capitale. LIVE

Sono state segnalate interruzioni di energia elettrica e acqua in diversi quartieri della capitale. Lo riferiscono i media ucraini citando il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Ieri il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia era pronta a un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Il Cremlino ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin è stato invitato a unirsi al "Board of Peace" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump
Kiev e la regione circostante sono di nuovo sotto attacco con droni e missili. L'agenzia ucraina Rbc, che cita un post su Telegram dell'Aeronautica militare ucraina, riferisce di diverse esplosioni nella notte. Secondo il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, almeno una persona sarebbe rimasta ferita. Sono state segnalate interruzioni di energia elettrica e acqua in diversi quartieri della capitale. Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, ha chiesto ai cittadini della capitale di rimanere nei rifugi. Ieri il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia era pronta a un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Il Cremlino ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin è stato invitato a unirsi al "Board of Peace" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e che Mosca sta studiando la proposta e spera in contatti con Washington al riguardo. Kiev ha avuto colloqui "sostanziali" con il genero di Donald Trump, Jared Kushner, e l'inviato Steve Witkoff, e si prevede che i colloqui proseguiranno a Davos in settimana.
Dombrovskis: "Mi attendo processo rapido sul prestito Ue all'Ucraina"
Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis si attende un "processo legislativo rapido" per l'approvazione del prestito Ue all'Ucraina da 90 miliardi di euro deciso al Consiglio Europeo di dicembre e sul quale l'esecutivo Ue ha presentato i testi legislativi la scorsa settimana. "Con questo sostegno all'Ucraina sotto forma di prestiti puntiamo a un processo legislativo rapido, che naturalmente è nelle mani dei colegislatori. L'obiettivo è che il processo legislativo si concluda entro l'inizio di marzo, il che ci consentirebbe di avviare le erogazioni già ad aprile, come avevamo pianificato", ha affermato Dombrovskis arrivando al Consiglio Ue Ecofin a Bruxelles. "Parallelamente stiamo lavorando con le autorità ucraine per preparare tutta la documentazione necessaria anche da parte ucraina - ha aggiunto -, poiché i finanziamenti saranno assegnati sulla base di un piano annuale, che deve essere predisposto insieme alle autorità ucraine".
Sybiha: "Raid russo campanello d'allarme per Davos, per pace serve forza"
''Il barbaro attacco di Putin di questa mattina'' contro l'Ucraina ''è un campanello d'allarme per i leader mondiali riuniti a Davos: il sostegno al popolo ucraino è urgente'' e ''non ci sarà pace in Europa senza una pace duratura per l'Ucraina''. Lo ha scritto su 'X' il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha sottolineando che ''la pace può essere raggiunta solo con la forza'' e che ''abbiamo urgente bisogno di ulteriore assistenza energetica, difesa aerea e intercettori, nonché di pressioni sanzionatorie su Mosca''.
Negoziatore russo Dmitriev: "Sostenitori di Kiev sono la 'coalizione dei castigati'"
Kirill Dmitriev, rappresentante speciale della presidenza russa per gli Investimenti e principale negoziatore con la controparte statunitense, ha definito "coalizione dei castigati" i leader dei Paesi che sostengono l'Ucraina. In un post sul social network X, Dmitriev ha accompagnato la frase a una foto dei leader dei della Coalizione dei volenterosi e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Mosca, "la scorsa notte abbattuti 32 droni ucraini"
Il ministero della Difesa russo ha riferito che la scorsa notte "i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 32 droni ucraini". E' quanto si legge sul canale Telegram del ministero della Difesa russo.
6000 condomini Kiev senza riscaldamento. Raid a Odessa
E' pesantissimo e si aggrava di ora in ora il bilancio dei danni nell'attacco russo su Kiev. Nella Capitale, 5635 condomini sono senza riscaldamento, ha reso noto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. I quartieri sulla riva sinistra del fiume Dnipro sono senz'acqua e senza luce. A quanto riferisce Ukrinform, poi, un uomo di 50 anni e' morto nel distretto di Bucha. I bombardamenti russi sono tornati a prendere di mira anche Odessa. Il capo dell'Amministrazione Regionale dello Stato di Odessa, Oleg Kiper, ha raccontato su Telegram che "all'alba il nemico ha attaccato nuovamente cinicamente le infrastrutture civili, aree residenziali e strutture energetiche".
Zelensky: "Mosca pronta ad attacco massiccio, restare estremamente vigili"
"Nei prossimi giorni, dovremo rimanere estremamente vigili: la Russia si è preparata per un attacco massiccio e attende il momento giusto per sferrarlo". A dichiararlo, in un messaggio postato su X, è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Vi preghiamo di prestare molta attenzione agli allarmi antiaerei. Ogni regione deve essere pronta a rispondere rapidamente e a sostenere la nostra popolazione", afferma ancora il presidente ucraino.
Davos, Politico: "Trump non ha programmato incontri con Zelensky"
Il presidente Usa Donald Trump non ha programmato incontri personali con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky al forum di Davos. Lo riferisce il quotidiano Usa Politico, citando alcune fonti anonime, secondo cui la Casa Bianca non intende organizzare tale appuntamento nonostante l'imminente incontro del presidente Trump con la "coalizione dei volenterosi", previsto per mercoledi', per fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina. "Zelensky desidera davvero un incontro personale con Trump, ma la riluttanza proviene dalla Casa Bianca", ha dichiarato alla pubblicazione un esperto di politica estera del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, che ha preferito rimanere anonimo.
Tajani: "Putin in board pace? Intanto dimostri di volerla in Ucraina"
"Intanto deve dimostrare di volere la pace in Ucraina. Speriamo che questo accada". Lo afferma il presidente Antonio Tajani nel corso di un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo, rispondendo a una domanda sull'invito esteso dalla Casa Bianca al presidente russo a entrare nel Consiglio per la pace voluto da Donald Trump per Gaza. "Tutti quelli che lavorano per la pace fanno bene", anche se "mi pare che Vladimir Putin non sia un campione dei portatori di pace nel mondo", sottolinea il titolare della Farnesina: in caso questo dovesse cambiare, la sua partecipazione al Board e la possibilità di lavorare insieme per la pace potrebbero anche essere sviluppi positivi, aggiunge, sottolineando che prima deve dimostrare il desiderio di raggiungere la pace anche nel teatro ucraino.
Una donna uccisa a Kharkiv, altre 11 persone ferite
Una donna è stata uccisa a Kharkiv in un attacco russo, che hanno sganciato bombe plananti sulla città dell'est dell'Ucraina. Lo ha reso noto su Telegram il governatore locale, Oleh Syniehubov, precisando che altre 11 persone sono rimaste ferite.
Media ucraini: "Kiev di nuovo sotto attacco nella notte"
Droni e missili: sono di nuovo sotto attacco Kiev e la regione circostante, dove si sono udite questa notte diverse esplosioni. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc citando un post su Telegram dell'Aeronautica militare ucraina. Secondo il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, almeno una persona sarebbe rimasta ferita. Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, ha chiesto ai cittadini della capitale di rimanere nei rifugi. Lo stesso Tkachenko ha poi riferito che nel quartiere di Dniprovskyi sono stati danneggiati edifici non residenziali. Ieri, secondo quanto riportato dall'Ukrainska Pravda, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia era pronta a un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina.
Ambasciatore russo: "Danimarca tra i principali sostenitori di Kiev"
Copenaghen è uno dei principali sostenitori di Kiev nell'intento di infliggere una "sconfitta strategica" a Mosca. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo in Danimarca Vladimir Barbin in un'intervista alla Tass. "Dall'inizio della sua operazione, Copenaghen ha fornito assistenza all'Ucraina per un importo di 10,5 miliardi di euro, compreso un sostegno militare del valore di 9,5 miliardi di euro. La Danimarca è uno dei principali sponsor del regime di Kiev e sostiene l'idea di infliggere una sconfitta militare e strategica al nostro Paese", ha affermato il diplomatico. Secondo Barbin, la prospettiva di una vittoria russa è considerata dalla premier danese Mette Frederiksen come una "catastrofe" per l'Occidente e per l'"ordine basato sulle regole".