Ucraina, Kiev sotto attacco: droni e missili sulla Capitale. LIVE

Kiev e la regione circostante sono di nuovo sotto attacco con droni e missili. L'agenzia ucraina Rbc, che cita un post su Telegram dell'Aeronautica militare ucraina, riferisce di diverse esplosioni nella notte. Secondo il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, almeno una persona sarebbe rimasta ferita. Sono state segnalate interruzioni di energia elettrica e acqua in diversi quartieri della capitale. Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, ha chiesto ai cittadini della capitale di rimanere nei rifugi. Ieri il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia era pronta a un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Il Cremlino ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin è stato invitato a unirsi al "Board of Peace" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e che Mosca sta studiando la proposta e spera in contatti con Washington al riguardo. Kiev ha avuto colloqui "sostanziali" con il genero di Donald Trump, Jared Kushner, e l'inviato Steve Witkoff, e si prevede che i colloqui proseguiranno a Davos in settimana.

