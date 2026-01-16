Le relazioni della Russia con i Paesi europei, Italia compresa, attualmente 'lasciano molto a desiderare' ma Mosca 'è pronta a ripristinarle', dice il presidente russo Putin ricevendo al Cremlino gli ambasciatori di diversi Paesi europei, tra i quali l'italiano Stefano Beltrame. I rapporti sono degradati perché 'noi abbiamo detto che il Cremlino ha sbagliato a invadere l'Ucraina e abbiamo difeso l'Ucraina, ma non siamo in guerra con il popolo russo', la replica del ministro Tajani. Trump sferza ancora Zelensky sostenendo che è il leader ucraino a rallentare un accordo di pace, non Putin che invece sarebbe 'pronto'. 'Trump ha ragione, è Zelensky l'ostacolo', plaude Mosca.

Tensioni nella maggioranza sugli aiuti a Kiev e sulla sicurezza. La risoluzione della maggioranza sull'Ucraina passa nei due rami del Parlamento, ma alcuni esponenti della Lega prendono le distanze. Alla Camera due deputati del Carroccio, Sasso e Ziello, votano contro. A palazzo Madama il senatore Borghi diserta la consultazione. La parola aiuti 'militari' è presente nelle premesse del documento, ma non negli impegni. 'Al di là delle acrobazie lessicali, la sostanza non è cambiata', dice Ziello. Nell'informativa in Aula il ministro Crosetto si dice 'fiero' degli aiuti a Kiev, mentre 'qualcuno si vergona'. E aggiunge: 'Se potessi manderei altre armi'. Altro fronte di scontro quello della sicurezza. Sconvocata e rimandata alla prossima settimana la commissione Difesa che doveva esaminare la risoluzione del Carroccio, che rilancia: 'Non arretriamo di un millimetro sui militari in strada'.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: