Le relazioni con i Paesi europei, Italia compresa, attualmente 'lasciano molto a desiderare' ma Mosca 'è pronta a ripristinarle', dice Putin agli ambasciatori europei. I rapporti sono degradati perché 'noi abbiamo detto che il Cremlino ha sbagliato a invadere l'Ucraina e abbiamo difeso l'Ucraina, ma non siamo in guerra con il popolo russo', replica Tajani. Trump attacca: è Zelensky a rallentare un accordo di pace, non Putin che invece sarebbe 'pronto'. 'Trump ha ragione, è Zelensky l'ostacolo', plaude Mosca
in evidenza
Tensioni nella maggioranza sugli aiuti a Kiev e sulla sicurezza. La risoluzione della maggioranza sull'Ucraina passa nei due rami del Parlamento, ma alcuni esponenti della Lega prendono le distanze. Alla Camera due deputati del Carroccio, Sasso e Ziello, votano contro. A palazzo Madama il senatore Borghi diserta la consultazione. La parola aiuti 'militari' è presente nelle premesse del documento, ma non negli impegni. 'Al di là delle acrobazie lessicali, la sostanza non è cambiata', dice Ziello. Nell'informativa in Aula il ministro Crosetto si dice 'fiero' degli aiuti a Kiev, mentre 'qualcuno si vergona'. E aggiunge: 'Se potessi manderei altre armi'. Altro fronte di scontro quello della sicurezza. Sconvocata e rimandata alla prossima settimana la commissione Difesa che doveva esaminare la risoluzione del Carroccio, che rilancia: 'Non arretriamo di un millimetro sui militari in strada'.
Putin striglia i Paesi europei e l'Italia: 'rapporti ai minimi'
Vladimir Putin si dice pronto a ricostruire le relazioni con gli europei, anche con l'Italia, lamentando che attualmente i rapporti "lasciano molto a desiderare". E contemporaneamente si unisce a Donald Trump nell'accusare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere il vero ostacolo a una pace negoziata. Non rinuncia però a lanciare una frecciata, pur senza nominarlo, anche al capo della Casa Bianca, denunciando le "azioni unilaterali e molto pericolose" di chi - afferma - sembra voler rinunciare alla diplomazia nelle relazioni internazionali per ricorrere solo alla "forza". Il messaggio agli europei è stato lanciato durante la solenne cerimonia, nella Sala di Alessandro al Cremlino, per la presentazione delle credenziali di 34 nuovi ambasciatori. Tra questi, Stefano Beltrame per l'Italia, insieme a diversi colleghi europei. "Le nostre relazioni con ciascuno dei Paesi europei rappresentati qui, Francia, Repubblica Ceca, Portogallo, Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera e Italia, hanno radici storiche profonde, e sono ricche di esempi di una collaborazione mutualmente benefica", ha detto Putin. Ma oggi, ha aggiunto, "il dialogo e i contatti, non per nostra colpa, sono stati ridotti al minimo" e "l'interazione su questioni chiave internazionali e regionali è stata congelata". La Russia, ha tuttavia concluso il capo del Cremlino, "è stata e rimane impegnata" a migliorare le relazioni con questi Paesi ed "è pronta a ripristinare il livello di relazioni di cui abbiamo bisogno". Le relazioni russo-europee "lasciano a desiderare perché noi abbiamo detto che la Russia ha invaso l'Ucraina e abbiamo difeso l'Ucraina, ma noi non siamo in guerra con la Russia, non lo siamo mai stati, non siamo guerra con il popolo russo", ha risposto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Abbiamo detto soltanto che il Cremlino ha sbagliato, che l'invasione dell'Ucraina è stato un atto che noi consideriamo assolutamente illegittimo che punta a conculcare la libertà degli ucraini, nulla di più", ha insistito il capo della Farnesina.
Meloni, da Italia e Giappone impegno comune per la pace a Kiev e in Medio Oriente
"Questa è anche un'occasione per fare il punto sulle tante crisi aperte a livello globale, sulle tante questioni globali in agenda per confermare il nostro impegno comune per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, per consolidare il processo di pace in Medio Oriente, per garantire la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi al termine dell'incontro bilaterale a Tokyo. Takaichi ha offerto un pranzo alla delegazione italiana nella residenza ufficiale del primo ministro (Kantei) in onore della visita di Meloni.
Russia, abbattuti oltre 100 droni ucraini durante la notte
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 106 droni ucraini in diverse regioni russe durante la notte. Lo ha dichiarato, riporta la Tass, il Ministero della Difesa russo. "Durante la notte - ha dichiarato il Ministero - le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 106 droni ucraini ad ala fissa: 44 nella regione di Belgorod, 22 nella regione di Ryazan, 11 ciascuno nelle regioni di Rostov e Voronezh, sette nella regione di Kursk, quattro ciascuno nelle regioni di Tula e Volgograd e uno ciascuno sui territori della Repubblica di Crimea e sulle regioni di Oryol e Kursk".