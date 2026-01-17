Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Mosca prepara grosso attacco, alleati informati”. LIVE
L'Ucraina e gli Stati Uniti terranno oggi dei colloqui a Miami per discutere le garanzie di sicurezza e la ripresa economica dell'Ucraina. Donald Trump vorrebbe estendere ad altre aree calde del mondo il 'Board of peace' messo in piedi per gestire la seconda fase dell'accordo per la Striscia di Gaza. Lo scrive il Financial Times. Tensioni nella maggioranza sugli aiuti a Kiev e sulla sicurezza. Nell'informativa in Aula il ministro Crosetto si dice "fiero" degli aiuti a Kiev, mentre "qualcuno si vergona"
in evidenza
''I nostri servizi segreti riferiscono che la Russia sta preparando nuovi attacchi massicci''. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che ''stiamo parlando apertamente con i nostri partner, sia dei missili di difesa aerea sia dei sistemi di cui abbiamo tanto bisogno''. L'Ucraina e gli Stati Uniti terranno oggi dei colloqui a Miami per discutere le garanzie di sicurezza e la ripresa economica dell'Ucraina. I negoziati saranno guidati dal capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Budanov e dal segretario del consiglio di difesa Rustem Umerov. Donald Trump vorrebbe estendere ad altre aree calde del mondo il 'Board of peace' messo in piedi per gestire la seconda fase dell'accordo per la Striscia di Gaza. Lo scrive il Financial Times citando proprie fonti e affermando che tra le zone a cui Trump vorrebbe applicare lo stesso Board ci sono il Venezuela e l'Ucraina. Tensioni nella maggioranza sugli aiuti a Kiev e sulla sicurezza. Nell'informativa in Aula il ministro Crosetto si dice "fiero" degli aiuti a Kiev, mentre "qualcuno si vergona". E aggiunge: "Se potessi manderei altre armi".
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Almeno due morti a Kharkiv a causa di un'esplosione
Almeno due persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite nelle prime ore di stamattina nella città ucraina di Kharkiv, dopo che si è verificata un'esplosione in un edificio. "A seguito di un'esplosione di origine sconosciuta, ci sono morti e feriti in un grattacielo nel quartiere di Saltivski. Stiamo indagando sui dettagli”, ha dichiarato il sindaco della città, Igor Terekhov. Le vittime sono un uomo e una donna che si trovavano nello stesso appartamento al quinto piano di un condominio di 16 piani. I servizi di emergenza continuano a lavorare per recuperare i corpi dalle macerie, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ucraina Ukrinform.
Cessate il fuoco temporaneo a Zaporizhzhya per riparazioni centrale nucleare
L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha annunciato un accordo di cessate il fuoco temporaneo e locale nei dintorni della centrale nucleare di Zaporizhzhya, la più grande d'Europa e nelle mani delle truppe russe dal marzo 2022, per effettuare le riparazioni necessarie all'ultima linea elettrica di riserva dell'impianto nucleare, fuori servizio a causa degli attacchi del 2 gennaio scorso. "L'Aiea continua a lavorare a stretto contatto con entrambe le parti per garantire la sicurezza nella centrale nucleare di e prevenire un incidente nucleare durante il conflitto. Questo cessate il fuoco temporaneo, il quarto che abbiamo negoziato, dimostra il ruolo indispensabile che continuiamo a svolgere", ha affermato il direttore generale Rafael Grossi.
Mosca: "Petroliere russe nel mirino dell'Occidente nel Baltico"
L'Occidente non può legalmente chiudere il Mar Baltico alle petroliere che trasportano petrolio russo, ma queste sono "nel mirino" della Danimarca. Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Copenhagen, Vladimir Barbin, in un'intervista alla Tass, rispondendo a una domanda sull'attuale passaggio delle navi russe attraverso lo Stretto del Baltico e sulla posizione della Danimarca sull'idea di bloccare il Mar Baltico alle navi russe. "Copenaghen sta prendendo di mira le petroliere che trasportano petrolio russo. Il controllo su di esse è stato rafforzato mentre attraversano lo Stretto del Baltico e ricevono assistenza mentre sono all'ancora", ha affermato il diplomatico. "Tuttavia, bloccare il Mar Baltico alle navi russe con mezzi legali è impossibile", ha sottolineato Barbin. "Il diritto internazionale garantisce il libero passaggio delle navi attraverso lo Stretto Baltico. La parte russa dà per scontato che Copenaghen lo comprenda e riconosca".
Brindisi, nave sequestrata per violazione delle sanzioni Ue contro la Russia
La Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane di Brindisi nei giorni scorsi hanno sequestrato nel porto del capoluogo pugliese una nave, battente bandiera di una piccola isola dell'Oceania, proveniente dalle acque territoriali russe del mar Nero, e il relativo carico di 33.000 tonnellate di materiale ferroso trasportato in violazione delle sanzioni adottate nei confronti della federazione russa in conseguenza dell'invasione dell'Ucraina. Il Regolamento Ue 833/2014 e le successive integrazioni prevedono il divieto sia di effettuare operazioni commerciali in determinate localita', inclusi alcuni porti della Federazione russa, sia di importare determinate categorie di merci, nonche' l'applicazione di sanzioni nei confronti di una serie di persone fisiche e giuridiche incluse in 'black list'. Il 'sequestro preventivo di urgenza' e' stato convalidato dal gip di Brindisi e confermato dal Tribunale del Riesame; l'importatore, l'armatore e alcuni componenti l'equipaggio sono indagati con l'accusa di aver eluso le misure restrittive dell'Unione europea.
Polonia, 4 ucraini e 1 russo accusati di complotto orchestrato da Mosca
Le autorità polacche hanno incriminato cinque uomini per un presunto complotto orchestrato dalla Russia volto a inviare pacchi contenenti esplosivi in vari paesi occidentali. Lo ha reso noto la Procura nazionale polacca, aggiungendo che il 7 gennaio sono state presentate accuse contro quattro cittadini ucraini e un cittadino russo, con l'accusa di aver preso parte a un piano orchestrato da un servizio di intelligence russo.
Si presume che il complotto prevedesse l'invio da parte dei sospettati di "dispositivi incendiari nascosti e sostanze infiammabili ed esplosive" in vari paesi occidentali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Lituania. Varsavia ha lanciato l'allarme per i crescenti casi di sabotaggio e attività di spionaggio che hanno preso di mira la Polonia negli ultimi anni, con numerosi incidenti collegati ai servizi segreti russi o bielorussi.
Russia, abbattuti 99 droni ucraini durante la notte
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 99 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo.
Mosca, abbattuti 23 droni sopra regioni di Belgorod, Kursk Crimea e Mar Nero
Le forze della difesa aerea, dalle 18 alle 23 ora di Mosca, hanno abbattuto 23 droni ucraini sopra le regioni di Belgorod e Kursk, la Crimea e il Mar Nero. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa della Federazione Russa secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass'.
Oggi colloqui inviati con controparti Usa a Miami
L'Ucraina e gli Stati Uniti terranno oggi dei colloqui a Miami per discutere le garanzie di sicurezza e la ripresa economica dell'Ucraina. Lo rende noto l'ambasciatrice di Kiev negli Usa, Olga Stefanishyna. I negoziati guidati dal capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Budanov e dal segretario del consiglio di difesa Rustem Umerov avranno luogo "domani, a Miami", ha affermato, senza specificare chi parteciperà per la parte degli Usa.
Zelensky: "Russia prepara attacco massiccio, alleati informati"
''I nostri servizi segreti riferiscono che la Russia sta preparando nuovi attacchi massicci''. Lo ha scritto su 'X' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che ''stiamo parlando apertamente con i nostri partner, sia dei missili di difesa aerea sia dei sistemi di cui abbiamo tanto bisogno''. Perché ''le forniture sono insufficienti. Stiamo cercando di accelerare i tempi ed è fondamentale che i nostri partner ci ascoltino'', ha aggiunto.
Financial Times: "Trump vuole estendere il Board of Peace Gaza a Venezuela e Ucraina"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe estendere ad altre aree calde del mondo il 'Board of peace' messo in piedi per gestire la seconda fase dell'accordo per la Striscia di Gaza. Lo scrive il Financial Times citando proprie fonti e affermando che tra le zone a cui Trump vorrebbe applicare lo stesso Board ci sono il Venezuela e l'Ucraina. Diplomatici occidentali e arabi, però, hanno espresso preoccupazione in merito all'idea di conferire al nuovo organismo un mandato più ampio per mediare ben oltre il Medio Oriente. Una persona informata sull'idea ha affermato al Financial Times di credere che l'Amministrazione Trump consideri il Board of Peace "come un potenziale sostituto delle Nazioni Unite, una sorta di organismo parallelo non ufficiale per gestire altri conflitti oltre a Gaza".