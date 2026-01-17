''I nostri servizi segreti riferiscono che la Russia sta preparando nuovi attacchi massicci''. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che ''stiamo parlando apertamente con i nostri partner, sia dei missili di difesa aerea sia dei sistemi di cui abbiamo tanto bisogno''. L'Ucraina e gli Stati Uniti terranno oggi dei colloqui a Miami per discutere le garanzie di sicurezza e la ripresa economica dell'Ucraina. I negoziati saranno guidati dal capo dell'ufficio presidenziale Kyrylo Budanov e dal segretario del consiglio di difesa Rustem Umerov. Donald Trump vorrebbe estendere ad altre aree calde del mondo il 'Board of peace' messo in piedi per gestire la seconda fase dell'accordo per la Striscia di Gaza. Lo scrive il Financial Times citando proprie fonti e affermando che tra le zone a cui Trump vorrebbe applicare lo stesso Board ci sono il Venezuela e l'Ucraina. Tensioni nella maggioranza sugli aiuti a Kiev e sulla sicurezza. Nell'informativa in Aula il ministro Crosetto si dice "fiero" degli aiuti a Kiev, mentre "qualcuno si vergona". E aggiunge: "Se potessi manderei altre armi".

