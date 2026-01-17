Il figlio diciottenne del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Grozny. Kadyrov Jr., che ricopre il ruolo di segretario del Consiglio di sicurezza ceceno e sovrintende al Ministero degli Interni della Repubblica, è attualmente in terapia intensiva e verrà trasferito a Mosca
Adam Kadyrov, figlio diciottenne del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Grozny. Come riporta Ukrainska Pravda citando il canale Telegram dell'opposizione cecena Niyso, Kadyrov Jr., che ricopre il ruolo di segretario del Consiglio di sicurezza ceceno e sovrintende al Ministero degli Interni della Repubblica, è attualmente in terapia intensiva e verrà trasferito a Mosca. Intanto, il traffico nella capitale cecena è stato limitato a seguito dell'incidente.
Chi è Adam Kadyrov
Nell'ottobre 2023, Kadyrov ha conferito al figlio, allora quindicenne, il titolo di Eroe della Repubblica Cecena dopo la pubblicazione online di un video che mostrava Adam mentre picchiava la diciannovenne ucraina Mykyta Zhuravel in un centro di detenzione preventiva di Grozny (perchè accusata di aver bruciato un Corano). Kadyrov si dichiarò "orgoglioso delle azioni del figlio". Da allora, Adam Kadyrov ha ricevuto numerosi premi e ha ricoperto diverse posizioni di alto rango in Cecenia.