Adam Kadyrov, figlio diciottenne del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Grozny. Come riporta Ukrainska Pravda citando il canale Telegram dell'opposizione cecena Niyso, Kadyrov Jr., che ricopre il ruolo di segretario del Consiglio di sicurezza ceceno e sovrintende al Ministero degli Interni della Repubblica, è attualmente in terapia intensiva e verrà trasferito a Mosca. Intanto, il traffico nella capitale cecena è stato limitato a seguito dell'incidente.